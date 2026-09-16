El PSdeG pregunta en la Cámara por el caso de la bodega de la familia de José González y las ayudas públicas recibidas

La parlamentaria del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia ha registrado este miércoles en la Cámara autonómica una batería de iniciativas para que el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, explique la presencia de dos personas migrantes en situación irregular trabajando en la vendimia de 2025 en las vides vinculadas a Casal de Armán, la bodega de su familia en O Ribeiro.

El PSdeG ha informado, asimismo, de que solicitó también por registro a la Xunta la relación de todas las ayudas públicas recibidas por la bodega desde el año 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo, hoy líder del PP, se hizo con las riendas de la Xunta.

La batería consta de 12 preguntas y de una proposición no de ley en la que los socialistas reclaman la comparecencia del conselleiro en la Cámara y piden que, una vez aclarados los hechos, se depuren las responsabilidades políticas que correspondan.

En relación a la información publicada por 'eldiario.es', los socialistas recuerdan que la Inspección de Trabajo detectó a estos dos trabajadores, sin autorización para trabajar, en una actuación de oficio durante la pasada vendimia. El expediente sancionador se dirigió contra Vides Campiñas, S.L., la sociedad del grupo familiar que gestiona los viñedos de los que procede la uva de Casal de Armán.

Los socialistas consideran insuficientes las explicaciones dadas por José González y señalan que, aunque la empresa atribuye la responsabilidad a la ETT, la Inspección de Trabajo dirigió su actuación contra la sociedad del grupo familiar.

Añaden que la denuncia que la bodega asegura tener presentada ante las fuerzas de seguridad tampoco se dirige contra la ETT, sino contra los dos trabajadores, por usurpación de identidad, tal y como explicó el propio conselleiro, y remarcan que la empresa se negó a facilitar una copia de esa denuncia a 'eldiario'.

"En el Parlamento no se le pregunta como hermano, sino como conselleiro de Emprego", ha señalado la diputada Carmen Rodríguez Dacosta. La socialista reclamó saber si las dos personas estaban dadas de alta en la Seguridad Social, si contaban con cobertura en caso de accidente y quién respondería por ellas se sufrieran algún percance mientras trabajaban en la vendimia.

El PSdeG recuerda que José González dirige las políticas de empleo y emigración de la Xunta desde abril de 2024 y que, entre 2018 y 2024, fue conselleiro do Medio Rural, por lo que el caso afecta la tres áreas que estuvieron o están bajo su responsabilidad.

Los socialistas contraponen también estos hechos con el discurso del conselleiro, que defiende una "inmigración ordenada" y reclama al Gobierno central las competencias sobre autorizaciones de trabajo, entre ellas los permisos para trabajos de temporada. "Pide poder autorizar trabajos de temporada mientras en la vendimia de las vides de su familia había dos personas sin permiso. Eso también tiene que explicarlo", ha añadido la costa.

AYUDAS

En cuanto a las ayudas, el PSdeG pedirá el listado completo de subvenciones y ayudas concedidas a la bodega desde 2009, con sus importes y organismos que las otorgan.

Los socialistas recuerdan que, según una sentencia del TSXG publicada por 'Praza.gal', Bodegas Casal de Armán incumplió una subvención de Medio Rural de 47.000 euros cuando el actual conselleiro aún era socio de la empresa. "Cuando una empresa recibe dinero público, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto y para qué", ha apuntado Dacosta.

"PRIMERO EXPLICACIONES, LUEGO RESPONSABILIDADES"

En las preguntas registradas, el PSdeG se interesa también por la calificación de las infracciones y la cuantía de la sanción, por la fecha en la que el conselleiro tuvo conocimiento de la actuación de la Inspección y acerca de si informó de ello al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

"Primero pedimos explicaciones. Si las que dé en el Parlamento no convencen, exigiremos responsabilidades", ha concluido la diputada socialista.