El PSdeG promueve un minuto de silencio en la Cámara por Gaza y tratará de impulsar una declaración institucional

Besteiro carga contra el ataque de Israel al pueblo palestino, que califica de "masacre" y "auténtico genocidio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este jueves en el Parlamento de Galicia una solicitud formal para que todos los grupos de la Cámara guarden un minuto de silencio "en memoria de las víctimas inocentes de la masacre en Gaza y Cisjordania". También promoverá una declaración institucional de apoyo al pueblo palestino y "contra a masacre que está sufriendo de manos del Estado de Israel".

La iniciativa del minuto de silencio, firmada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, recuerda que en los últimos meses "la situación se ha agravado hasta límites insoportables", con "miles de personas inocentes, entre ellas más de 20.000 niños y niñas, asesinadas, sus hogares arrasados y las condiciones mínimas de vida destruidas".

Lo que sucede en Gaza, defiende Besteiro, "es una masacre, un verdadero genocidio contra el pueblo palestino".

El portavoz del Grupo Socialista denuncia que "el Estado de Israel practica un exterminio sistemático, con bombardeos indiscriminados y con asesinatos de niños y niñas todos los días". "Es una brutalidad que tenemos que condenar constantemente, sin descanso y sin caer en la mínima complacencia", recalca.

Así, en su solicitud, el Grupo Socialista insta a la Cámara gallega a expresar "la solidaridad con el dolor que sufren millares de personas, el rechazo de esta violencia indiscriminada y el apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional para conseguir una paz justa y duradera en la región".

Besteiro ha apelado también a la sociedad gallega y a la comunidad internacional, para incidir en que lo que se solicita es "un alto al fuego inmediato y que se respete el derecho a la vida del pueblo palestino". "Hace falta una movilización permanente de la sociedad civil y la máxima presión diplomática para parar esta barbarie", remarca.

A LAS PUERTAS DE UN PLENO MARCADO POR LA SITUACIÓN PALESTINA

A la espera de que el resto de grupos se pronuncien formalmente al respecto, la propuesta del PSdeG llega a las puertas de un pleno, el de la próxima semana, en el que la situación de Gaza tendrá protagonismo, toda vez que el BNG defenderá una iniciativa de impulso en el que busca posicionar a todos los grupos sobre el conflicto y que el PP clarifique si asume la calificación de genocidio.

Los socialistas también introdujeron en el orden del día, que se reveló tras la Xunta de Portavoces del martes, una pregunta urgente al Gobierno que dirige Alfonso Rueda sobre Palestina. Además, en el último pleno, el BNG trató de promover una declaración institucional que tampoco fructificó. Los nacionalistas culparon a los populares de "boicotearla".

Fuentes del PPdeG consultadas por Europa Press han trasladado que analizan la solicitud registrada por los socialistas en esta jornada y adoptarán una postura en sus órganos internos. Por su parte, fuentes del BNG han dado a entender que la formación que lidera Ana Pontón apoyará cualquier iniciativa encaminada a condenar "el genocidio" en Gaza, pero inciden en que ven prioritario que el PP explicite su postura en el pleno de la semana próxima.