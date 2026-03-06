El PSdeG propone una declaración institucional en el Parlamento en defensa de la paz y del derecho internacional

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que ha hecho llegar a los grupos parlamentarios una propuesta de declaración institucional en defensa de la paz, del derecho internacional y contra la guerra.

Así, la iniciativa busca que la Cámara fije una posición clara ante un conflicto que, destacan los socialistas, "puede tener repercusiones globales".

En concreto, el texto reclama a Estados Unidos, Israel e Irán el cese inmediato de las hostilidades antes de que el conflicto alcance dimensiones todavía más graves.

También recoge que "se repudie el régimen de Irán, responsable de la represión y de la vulneración de los derechos fundamentales de su ciudadanía, especialmente de las mujeres".

Del mismo modo, pide defender que la única salida posible al conflicto debe ser "diplomática y política, basada en el respecto al derecho internacional" y reafirmar "el principio democrático del 'No a la guerra'".

Asimismo, la declaración manifiesta la "solidaridad del pueblo gallego con las víctimas civiles y con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la violencia".

Por otro lado, demanda apoyar la posición del Gobierno de España y "sus esfuerzos diplomáticos", así como los de la Unión Europea y de la comunidad internacional para lograr una desescalada.

En esta línea, los socialistas incluyen en esta declaración que se respalde el envío de una fragata a Chipre "para contribuir a la defensa y a la estabilidad de la zona".

Por último, la propuesta concluye recordando que Galicia "siempre fue una tierra que apostó por la convivencia y por el entendimiento entre pueblos" y que, en un contexto internacional como el actual "es necesario decirlo con claridad: La paz no es una idea abstracta, sino una responsabilidad política y moral que interpela a toda la sociedad".