PSdeG reclama suspender el cátering de las residencias del Consorcio Galego de Benestar y habilitar personal cualificado

Archivo - La diputada autonómica del PSdeG, Silvia Longueira, en rueda de prensa - HUGO UCHA BOAN / PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social do Grupo Socialista, Silvia Longueira, ha reclamado, a través de una batería de iniciativas parlamentarias, la suspensión del servicio de cátering contratado por la Xunta en las residencias que integran el Consorcio Galego de Benestar y habilitar personal cualificado que ofrezca menús de calidad.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, la responsable socialista alertó de que los usuarios de las residencias señalan que no pueden ni comer los menús porque "o bien tienen mal olor, o están mal cocinados o es imposible masticar" la comida por la decisión de la Xunta de optar por cáterings precocinados de baja calidad.

En este sentido, ha explicado que los usuarios coinciden en asegurar que están obligados a alimentarse de la fruta, yogur y gallegas de los desayunos y meriendas, porque es "lo único que pueden ingerir sin que les produzca rechazo".

Así, Longueira ha subrayado que los residentes y el personal trasladan de forma generalizada estas valoraciones sobre los menús, que llegan "precocinados, congelados o presurizados", por un coste que ronda el euro.

Por todo ello, la socialista ha presentado esta batería de propuesta después de que los afectados trasladasen sus quejas a la Valedora do Pobo, convocaran concentraciones y se desplazasen hasta el Parlamento, sin que el gobierno gallego "cambiase la situación".