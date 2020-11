El PSdeG reprocha a Feijóo la ausencia de una "hoja de ruta" para la reactivación pese a tener más fondos del Estado

Dirigentes socialistas en Lugo califican las cuentas de la Xunta para 2021 de "nefatas" para esta provincia

LUGO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha reprochado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la ausencia de una "hoja de ruta" para la reactivación económica y social, pese a tener más fondos del Estado y de la Unión Europea.

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa junto a dirigentes socialistas en la provincia de Lugo. En ella, ha remarcado que los presupuestos que la Xunta plantea para 2021 "cuentan con más de 1.100 millones de euros a mayores", partida en la que ha incluido "unos 700 millones del Estado y casi 500 que llegan de Europa".

Y es que, aunque ha considerado una "enmienda a la totalidad" las cuentas del PPdeG para el próximo año a las que esta formación presentó "en los últimos diez años", ha considerado que por parte de Feijóo falta un "proyecto de país" para el destino del dinero que percibirá.

POLITICA DE "RODILLO"

"No hay una hoja de ruta para la reactivación y reconstrucción", ha insistido el dirigente socialista, quien ha manifestado que por parte de Feijóo no ha habido "ninguna llamada" a la oposición "para alcanzar acuerdos".

Al hilo de ello, ha acusado a los populares de mantener una política de "rodillo" y "a corto plazo". "Con falta de ambición y políticas escasas para hacer frente a la crisis económica en Galicia", ha insistido Gonzalo Caballero, quien ha apelado a tener unos presupuestos que amplien el gasto en bienestar.

En el análisis de las distintas partidas, el secretario xeral de los socialistas gallegos ha manifestado, que pese a tener unos presupuestos que permiten a la Xunta "gastar mucho más", el peso en educación o sanidad en las cuentas "es menor del que representaba el año pasado". "Falta compromiso en materia industrial y en desarrollo del medio rural", ha citado también como ejemplos, a lo que ha sumado un "retroceso" en los fondos para las administraciones locales.

"NEFASTOS" PARA LUGO

A ello, se han referido también los dirigentes del PP en Lugo. "Estamos ante unas cuentas ficticias, maquilladas y que no responden a las necesidades de los lucenses", ha argumentado la secretaria provincial de los socialistas lucenses, Patricia Otero. Entre otras cuestiones, ha denunciado que "para los ganaderos de Lugo solo se destinan 150.000 euros, esa es la apuesta de Feijóo en nuestra provincia".

"Son unos presupuestos nefatos", ha resumido el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, quien ha aludido a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos y, en particular, con la pandemia, como la desinfección de los centros educativos.

"Feijóo dijo que iba a ser la legislaturta del rural --ha dicho sobre la última-- y no solo no fue así sino que fue un retroceso en el rural", ha añadido aludiendo también a las cuentas para 2021. "Castiga donde no gobierna", ha apostillado.

Mientras, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha expuesto que "año tras año se contemplan las mismas partidas y no hay ejecución". En particular, ha incidido en las enmiendas socialistas para que se incluya "retomar el museo de romanización" en la ciudad. En el caso de la estación intermodal, ha dicho que hay "un incremento". "Pero, ante la falta de ejecución de años anteriores, a priori la incredulidad está ahí", ha añadido.