El PSdeG respeta el proceso judicial contra Tomé y dice que actuará "con contundencia" en función de los acontecimientos

La portavoz de Igualdade del PSdeG en el Parlamento, Paloma Castro; la secretaria de Organización, Lara Méndez, y la responsable de Igualdade de la Ejecutiva del PSdeG, Natalia González, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que la formación respeta el proceso judicial abierto por la Fiscalía contra el expresidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte, José Tomé, y ha dicho que el partido actuará "en función de los acontecimientos".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por la decisión del Ministerio público de querellarse contra Tomé tras recibir la denuncia por unos hechos que considera que "están suficientemente determinados" y poseen "indicios fundados de criminalidad".

Lara Méndez ha subrayado que el Partido Socialista siempre apela a las víctimas a denunciar y ha dicho que si la Fiscalía actúa es porque hay denuncia. "Cuando tenemos conocimiento, siempre animamos a que se produzca esa denuncia y, por lo tanto, hay una denuncia y la Fiscalía actua y ahora tenemos que ser respetuosos también con los procesos judiciales", ha afirmado.

Además, interpelada también por si el PSOE dejará de apoyarlo en el Ayuntamiento de Monforte, donde Tomé --ya fuera de las siglas socialistas-- gobierna como alcalde no adscrito pero con el apoyo del PSOE, Méndez ha dicho que la formación irá observando como se desarrollan los acontecimientos y que actuará "con contundencia" en función de ello.

Todo ello en una intervención en la que ha recordado que Tomé el proceso abierto a nivel interno contra Tomé ha quedado suspendido una vez que el asunto ha sido judicializado. "Ahora tenemos que ser, como siempre en un Estado de Derecho, respetuosos con la justicia y también respetuosos con la presunción de inocencia y la oportunidad de que toda persona pueda también defenderse", ha afirmado.