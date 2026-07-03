El PSdeG reúne este sábado a su Comité Nacional con las candidaturas de las ciudades casi despejadas, excepto Ferrol

Archivo - El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (c), durante la reunión del Comité Nacional del Partido Socialista de Galicia, a 10 de enero de 2026, en Santiago de Compostel - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia reunirá este sábado en Santiago de Compostela a su Comité Nacional, máximo órgano de decisión entre congresos, con las candidaturas de las ciudades a las municipales casi despejadas, a excepción de la ciudad de Ferrol, donde todo apunta que los socialistas votarán en primarias al existir dos candidaturas.

La reunión, independiente del proceso de primarias abierto por Ferraz para las municipales-- tendrá lugar a las 10,00 horas, 10,30 horas en segunda convocatoria, en el Hotel Puerta del Camino de la Capital gallega y arrancará con el informe de gestión por parte del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

En el orden día, al que ha tenido acceso Europa Press, figuran, además, un segundo punto sobre asuntos orgánicos y, finalmente un tercer apartado de ruegos y preguntas.

Los socialistas celebrarán el que es su segundo Comité Nacional del año tras el celebrado el pasado mes de enero para abordar la crisis que se abrió en el partido tras la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Monforte, José Tomé --ya fuera de las siglas socialistas--. Además, tendrá lugar una semana después de la reunión del Comité Federal, que aprobó el calendario de las primarias para la elección de candidatos en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Precisamente, con el plazo de presentación de precandidaturas ya finalizado en la jornada del viernes, los socialistas llegan al Comité Nacional con la incógnita sobre casi todos sus candidatos en las ciudades despejada, excepto en Ferrol, donde se enfrentarán el exalcalde Ángel Mato y la exedil Eva Martínez para ser cabeza de lista en las municipales.

De este modo, este mismo viernes han quedado proclamadas las candidaturas de Pedro Blanco en Santiago, Natalia González en Ourense, Iván Puentes en Pontevedra y Miguel Fernández en Lugo.

La Comisión Nacional de Ética también ha ratificado las candidaturas a las alcaldías en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en los que ya gobierna el PSdeG, con Blas García en Ames, Inés Rey en A Coruña, José Ramón Riobóo en Culleredo, Digna Rivas en Redondela, Abel Caballero en Vigo y Alberto Varela en Vilagarcía.

DISCURSO DE BESTEIRO

De cara a la cita política de este sábado, fuentes socialistas han trasladado a Europa Press que, en su discurso, el jefe de filas del PSdeG hará alusión a su "calvario judicial" en la jornada un día después de que se cumpliese 11 años de su imputación el 3 de julio de 2015 acusado de unos delitos que quedaron todos archivados y la jueza que instruía la causa, la entonces titular del Juzgado de Instrucción número de 1 de Lugo Pilar de Lara, apartada por dilaciones indebidas.

De este modo, estas fuentes han señalado que hará alusión a una época en la que "todo valía" y tras la que se abrió una reflexión sobre la necesidad de respetar la inocencia que ahora consideran que no se está teniendo en cuenta.

Todo ello en un contexto de en el que el partido se enfrenta a nivel estatal a varios frentes judiciales, como el abierto contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.