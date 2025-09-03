El PSdeG sobre la reunión de Illa con Puigdemont: "todo lo que vaya encaminado a buscar un diálogo es positivo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz segunda del Grupo Socialista, Lara Méndez, ha destacado sobre la reunión entre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Junts y expresidente del Govern, Carles Puigdemont, que "todo lo que vaya encaminado a buscar un diálogo es positivo".

Así lo ha trasladado Méndez preguntada por los medios de comunicación este miércoles por la opinión de su partido acerca de la cita entre los políticos catalanes.

En esta línea, la socialista gallega ha destacado que la "política es diálogo y acercamiento".

Por lo tanto "todo lo que vaya encaminado a buscar un diálogo, consensos o posturas que aporten beneficios a la ciudadanía, a la que se deben, son pasos en positivo".