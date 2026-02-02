El PSdeG sostiene que la manifestación por la sanidad pública muestra que los gallegos "no quieren el modelo de Ayuso"

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha celebrado que la manifestación en defensa de la sanidad pública que este domingo recorrió las calles de la capital gallega muestra que los gallegos "no quieren el modelo de Ayuso".

Un modelo que, tal y como ha subrayado la socialista este lunes en rueda de prensa, es "referencia y punta de lanza" de lo que "el PP quiere hacer en Galicia". "Un modelo en el que quien tiene y puede pagar, paga; y quien no, espera", ha lamentado.

En esta línea, ha señalado que la defensa de la sanidad pública "se está convirtiendo en una obligación democrática, por lo que ha insistido en que la manifestación de este domingo deja "un mensaje claro": "Galicia no acepta que se juegue con su salud".

Para Méndez, la movilización es la respuesta de una sociedad que "ve con preocupación" como el Partido Popular "deja deteriorar" la sanidad pública para después "decir que no queda más remedio que privatizar".

"Lo que tienen claro las gallegas es que no estamos dispuestos a vender la sanidad pública. No es un negocio ni una oportunidad para hacer caja", ha relatado.

En este contexto, ha advertido de que los socialistas saldrán a la calla "las veces que sea necesario" en defensa de "un servicio público esencial".

"El PSdeG va a estar ahí, al lado de la ciudadanía, defendiendo una sanidad pública universal y de calidad, en las instituciones y fuera de ellas, donde haga falta", ha reivindicado.

LA XUNTA "BUSCA CULPABLES FUERA"

Asimismo, ha sostenido que tras una movilización así el Gobierno gallego "debería escuchar" en lugar, ha añadido, "de buscar culpables fuera".

En esta línea, ha acusado al PP de "querer tapar los datos reales" de la situación de la sanidad pública porque son "escalofriantes". "Más de 360.000 personas esperando por una consulta, más de 50.000 esperando por una intervención y más de 12.000 niños sin pediatra en su entorno próximo", ha apuntado.

BNG: "MANIFESTACIÓN EXITOSA"

Por su parte, a preguntas de los medios este lunes en una comparecencia ante los medios, el viceportavoz del BNG Luís Bará ha destacado que la manifestación fue "numerosa y exitosa" y ha subrayado que "pone de relieve que hay muchas miles de personas en Galicia que están dispuestas a defender la sanidad pública".

También ha lamentado que el PP "niega la realidad" de que los centros de salud "están colapsados" y hay que esperar "10 o 15 días para acceder al médico de cabecera", además de denunciar "el colapso de las urgencias".

"El PP, en lugar de buscar soluciones, busca culpables". En vez de aprobar medidas, lo que busca son responsables y acusar a los manifestantes, al BNG y a los profesionales, cuando esta es una responsabilidad de la Xunta, que es la que tiene que cambiar los medios para poner una solución", ha insistido.