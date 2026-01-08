El PSdeG urge a Rueda a "aclarar el modelo de financiación que defiende" para Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, interviene en la Cámara gallega - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este jueves al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que explique "con claridad" qué modelo de financiación autonómica defiende para Galicia.

Así lo ha trasladado este jueves, un día antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente la propuesta del Gobierno para el nuevo modelo.

Besteiro ha destacado que, 13 años después de que el PP dejase caducar el sistema de financiación, el Gobierno de España pone por primera vez sobre la mesa una propuesta para corregir las carencias del modelo actual y garantizar más recursos para todas las comunidades. "Hablamos de un nuevo sistema en el que todos los territorios recibirán más transferencias para reforzar el Estado del Bienestar", ha señalado.

En este contexto, ha advertido de que el debate no puede quedar en ruido político ni en confrontación estéril. "Lo que hoy no sabemos es qué modelo defiende Alfonso Rueda para Galicia ni si está dispuesto a aprovechar esta oportunidad para mejorar la financiación del país o si, al contrario, seguirá haciendo el juego a Feijóo y Ayuso", ha afirmado.

Besteiro ha defendido una financiación singular para Galicia, que tenga en cuenta sus características reales: "la dispersión poblacional, el envejecimiento, el peso del rural y las dificultades del territorio". "La financiación tiene que adaptarse a nuestra realidad y a las necesidades de los gallegos y gallegas", ha indicado.

El secretario xeral del PSdeG ha asegurado que el objetivo de esta propuesta es garantizar la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. "Viviendo en pueblo, en un ayuntamiento o en un área urbana, todas las personas tienen que tener los mismos derechos y los mismos servicios públicos", ha señalado, incidiendo en que la financiación autonómica debe servir para reforzar la cohesión territorial y evitar desigualdades.

El secretario xeral del PSdeG ha insistido en que un buen sistema de financiación es clave para fortalecer los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, que son la principal garantía de igualdad.

Además, ha defendido la condonación de la deuda como una herramienta necesaria para liberar recursos y poder destinarlos directamente a mejorar la vida de la gente.

Frente a esta situación, ha criticado que el PP siga sin presentar ninguna propuesta concreta. "Mientras el Gobierno de España cumple y pone una propuesta encima de la mesa, Rueda sigue sin decir que financiación quiere para Galicia ni cómo piensa garantizar los derechos de la ciudadanía gallega", ha concluido.