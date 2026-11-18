SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG-PSOE de Ourense ha denunciado que una avería en las salas blancas del Servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) ha obligado a trasladar temporalmente la preparación de medicamentos esenciales, entre ellos tratamientos oncológicos, a las instalaciones del hospital privado Cosaga-Recoletas. El Sergas, consultado por Europa Press, alega que la medida es temporal y que busca garantizar la continuidad de los tratamientos durante la reparación de la incidencia y los controles posteriores.

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha reclamado explicaciones urgentes a la Xunta y al conselleiro de Sanidade por esta situación, que considera "especialmente grave" al afectar a la preparación de medicamentos destinados a pacientes con cáncer en el hospital público de referencia de la provincia.

En un comunicado, la parlamentaria ha vinculado este episodio con otros problemas registrados en los últimos tiempos en el CHUO, como desprendimientos de techos, averías y inundaciones, y ha advertido de que, a su juicio, no se trata de incidencias aisladas, sino de un problema "estructural" de mantenimiento y modernización de las instalaciones.

Rodríguez Dacosta también ha expresado su preocupación por las advertencias de la Comisión de Centro sobre la obsolescencia de las instalaciones del Servicio de Farmacia, la falta de espacio y la ausencia de una alternativa dentro de la propia red sanitaria pública para afrontar situaciones como esta.

Por ello, ha pedido a la Consellería de Sanidade que aclare desde cuándo conocía las deficiencias, qué actuaciones de mantenimiento y modernización tenía previstas y cuál es el alcance de la incidencia.

También reclama información sobre los plazos para recuperar la actividad habitual, las condiciones de trabajo del personal y las garantías de seguridad y continuidad asistencial para los pacientes afectados.

La diputada ha reclamado además un plan específico de actuación e inversión para renovar las instalaciones del Servicio de Farmacia Hospitalaria y evitar que se repitan situaciones similares. Asimismo, ha defendido la labor de los profesionales sanitarios y ha atribuido la responsabilidad de la situación a la Xunta.

EL SERGAS ALEGA QUE ES UNA MEDIDA TEMPORAL

Por su parte, el Sergas ha explicado que el traslado responde a la necesidad de dar continuidad a los tratamientos mientras se repara la avería y se llevan a cabo los controles correspondientes.

El organismo sanitario ha precisado que la preparación de la medicación continúa a cargo del personal de Farmacia y que se realiza con medios propios.

Además, aseguran que la actividad se retomará en las salas blancas del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Ourense una vez finalicen los controles.