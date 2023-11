El PSOE gallego busca con BNG y PPdeG que el Parlamento de Galicia "condene" los ataques a sedes socialistas

Besteiro reprocha a Rueda y Feijóo que no rechacen los actos y que se "abascalicen" y Pontón rechaza la violencia y lamenta la postura del PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE gallego ha lanzado a los otros dos grupos con representación en la Cámara autonómica --PPdeG, con mayoría absoluta, y BNG-- un texto para tratar de alcanzar una declaración institucional --para la que es necesaria la unanimidad del hemiciclo-- en la que se hace una "condena a los ataques contra las sedes socialistas, así como las amenazas, insultos y ataques a sus miembros".

Esta iniciativa ha sido lanzada desde Silleda (Pontevedra) por el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta y diputado en el Congreso por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, quien no tiene asiento en el Pazo do Hórreo por el momento.

El documento, además de la condena a la que se ha hecho referencia, pide que "se ponga fin a los discursos de odio que fomenten comportamientos hostiles contra los partidos políticos democráticos y sus miembros".

Además, la propuesta de declaración institucional propone que la Cámara "muestre su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el cumplimiento efectivo de sus funciones y en la defensa de la orden pública constitucional".

PROPUESTA HECHA POR BESTEIRO

Besteiro ha indicado que la idea es que el Parlamento pueda pronunciarse en contra de estos actos violentos en la sesión plenaria actual, después de reprocharle tanto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no condenen estos ataques violentos".

Para el diputado por Lugo, el "silencio de los populares es el resultado de su matrimonio con Vox", por lo que lamenta que el PP "actúa hoy como un hooligan".

Besteiro opina que muchos votantes de este partido, "gente de bien, no están cómodos con un Feijóo y un Rueda absolutamente abascalizados". "La violencia no tiene cabida en la política, por lo menos no para el PSOE, y estoy seguro que tampoco para los gallegos", ha añadido.

Gómez Besteiro ha concluido que, en lugar de "hablar de golpes de estado, lo que llevaron PP y Vox fue un golpe de realidad por perder las elecciones en España, un golpe por su incapacidad de aceptar la derrota y colaborar constructivamente".

Además, el diputado lucense ha advertido a Rueda que en Galicia "no quieren "importar el clima de crispación que impulsa Ayuso". "Y me preocupa que sea el presidente de la Xunta uno de los que lidera esta campaña de crispación", ha añadido, para reclamar "un presidente que se dedique a resolver los problemas de los gallegos en lugar de fomentar divisiones", ha alegado.

Besteiro también ha concluido que "es evidente que Rueda busca hacer méritos ante Ayuso, por lo que pueda pasar en el PP en los próximos meses". "En Galicia no conocíamos a Rueda, pero ahora que lo estamos empezando a conocer, le pedimos que trabaje por la convivencia y no traslade su frustración a la sociedad gallega", ha concluido.

FALTAN POR PRONUNCIARSE

Por ahora los otros dos grupos no han tenido ocasión de estudiar el documento remitido a los medios, al ser una propuesta que se acaba de realizar y toda vez que las declaraciones institucionales son fruto del intercambio de documentos entre las formaciones políticas.

En todo caso, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha condenado este mismo martes, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha señalado que "hay que condenar cualquier ataque a una sede de una organización política", algo que "no se puede permitir ni normalizar en un sistema democrático".

"Lo grave es que detrás de esta crispación está esa radicalización que está llevando a cabo el PP, que cada vez se parece más a la extrema derecha y que, en vez de querer buscar soluciones, está buscando el enfrentamiento", ha apuntado Pontón, para añadir que "esa nunca es una buena receta en político" y ha lamentado "ver al PP en una posición tan extremista".