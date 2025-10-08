El PSOE de Narón critica la "foto de la vergüenza" de dos concejales con Laureano Oubiña en la Feira da Mel

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSdeG-PSOE de Narón, Jorge Ulla, ha criticado la "foto de la vergüenza" de dos concejales del grupo de gobierno de Terra Galega con Laureano Oubiña, que cumplió condena por narcotráfico, durante la Feira da Mel.

Para Ulla, la imagen, además de ser una "absoluta falta de sensibilidad y respeto" hacia las víctimas de la droga, confirma que "no se puede permitir que se normalicen estas figuras ni que las administraciones le den pábulo y espacio de promoción".

"No se trata de una simple foto casual o fortuita. El Ayuntamiento, a través de sus canales de comunicación institucionales y con la presencia de sus concejales, le daba un espacio y una plataforma de publicidad a una figura emblemática del narcotráfico gallego", ha apuntado el portavoz socialista.

En este sentido, ha criticado que lo que hizo el gobierno de Terra Galega fue "blanquear el narcotráfico" mediante la "promoción cultural y política".

Los socialistas han apuntado que esta situación es un "ejemplo nefasto" para los jóvenes del municipio y la "indignación se agrava" cuando uno de los concejales que sale en la foto con Oubiña está al frente del área de Sanidade el Ayuntamiento.

"Es una absoluta contradicción ética que el responsable municipal de velar por la salud pública se retrate sonriente con una persona cuya trayectoria está vinculada a la destrucción de la salud de miles de personas", ha esgrimido Jorge Ulla.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el próximo pleno con el objetivo de "arreglar la imagen y el daño institucional causado". Así, han exigido a los concejales que pidan disculpas públicas a los ciudadanos y que la alcaldesa repruebe públicamente la actuación de los ediles de Terra Galega.