El PSOE, "optimista" con las municipales en Santiago, tras dar por "totalmente superado" su conflicto interno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

A poco más de un años de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027, el Partido Socialista se ha mostrado "optimista" sobre su resultado electoral en Santiago de Compostela tras dar por "totalmente superado" el conflicto interno que terminó con la expulsión de cuatro de los seis concejales con los que contaba en el Pazo de Raxoi.

Así lo han trasladado este viernes en una comparecencia en la que han participado el secretario xeral de los socialistas compostelanos, Aitor Bouza, junto al secretario provincial, Bernardo Fernández, y la diputada autonómica Patricia Iglesias.

En su intervención, Bernardo Fernández ha sostenido que el PSOE fue "clave" para el desarrollo de la ciudad y ha dicho que cuenta con compañeros y compañeras "sobradamente preparados" para configurar la candidatura a las locales, pero ha rechazado pronunciase sobre si este equipo de socialistas podría estar encabezado por la propia parlamentaria autonómica Patricia Iglesias o por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Tras subrayar que será la agrupación municipal la que tome la decisión sobre quién será la persona que capitanee la candidatura del PSOE en las locales, sí ha reconocido no ser partidario de "presentar" a los aspirantes a "última hora" por lo que ha incidido en que la persona se dará a conocer con el tiempo "suficiente" para que los vecinos la puedan conocer, escuchar y tener información sobre su proyecto.

PROCESO REGULADO

Y es que, tal y como ha recordado el jefe de filas del PSOE en la provincia, la elección de candidatos está regulada en los estatutos internos del Partido Socialista, que se podrá en marcha próximamente una vez Ferraz así lo active.

Con todo, ha dicho que el PSOE provincial ya lleva "muchos meses trabajando" de cara a las próximas municipales al considerar que estas "no se preparan solo en seis meses", con trabajo con los vecinos allí donde es oposición y para dar cumplimiento a los programas con los que presentó en aquellas localidades en las que gobierna.

Por ello, ha sostenido que, "independientemente del ruido externo", la ciudadanía de la provincia va a ser identificar y premiar el trabajo de los socialistas.