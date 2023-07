El PSOE de Santiago acusa a la alcaldesa de "sectarismo" y le pide rectificar e ir a la Ofrenda al Apóstol

Valorará "muy seriamente" si acudir al 'Alba de Compostela' en caso de que Goretti Sanmartín no lo mueva para otra fecha

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santiago acusa a la alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), de "sectarismo" y le insta a "rectificar" en su intención de no acudir a la Ofrenda al Apóstol el 25 de julio, al tiempo que le pide que convoque otro día el 'Alba de Compostela', el acto institucional que tiene previsto realizar en el Pazo de Raxoi.

En rueda de prensa, el portavoz municipal socialista, Gonzalo Muiños, ha advertido de que el "plantón" anunciado por la regidora nacionalista es algo que su grupo considera "bastante grave".

"Volvemos a tiempos de Martiño Noriega en que la alcaldesa no asume que está representando a todos los vecinos. No es nada menor", ha subrayado.

En este sentido, ha traído a colación otra "gran referente del BNG de Santiago como fue Encarna Otero", quien "sí actuó de alcaldesa accidental en 2001 cuando era teniente de alcalde porque Sánchez Bugallo tenía que ejercer de delegado regio".

Ahora, ha agregado, "parece que Goretti --Sanmartín-- no está dispuesta a asumir esa responsabilidad que implica ese cargo de alcaldesa y para eso recurre a distintas excusas contraprogramando el acto institucional más importante tanto a nivel local, gallego, nacional, que cuenta con más de cuatro siglos de historia".

En este sentido, ha criticado que "lo hace involucrando a personas todas ellas merecedoras de todos los homenajes posibles". "Es lamentable que las personas, instituciones merecedoras de este reconocimiento sean utilizadas", ha incidido.

En esta línea, la portavoz de la gestora, Marta Álvarez Santullano, ha hecho hincapié en que Sanmartín "debe ser alcaldesa de todos los compostelanos" y le ha pedido "que se aparte del sectarismo", puesto que ese "no es el camino adecuado".

"La alcaldesa tiene hoy una oportunidad, para ser alcaldesa de todos. Para poner en práctica lo que tanto predica: el consenso", ha apostillado.

El PSOE quiere un Santiago "en el que quepan todos" y una Compostela "sin discriminación alguna", ha afirmado. Por eso le ha exigido "amplitud de miras y que aplique consenso y diálogo para que todos quepan en ese acto civil que ella quiere hacer".

Por su parte, el secretario xeral, Bernardo Fernandez, ha interpretado que "lo que hay de fondo en esta maniobra política (...) es una cuestión de sectarismo", y ha afeado esta "mala forma de empezar" como alcaldesa, al "no respetar las tradiciones, que van más allá de lo religioso" e incumben a lo cultural.

"Lamentamos que para justificarse se organice un evento para contraprogramar y poniendo en una situación muy incómoda a las personas que puedan recibir ese reconocimiento", ha coincidido Fernández.

Asimismo, ha apuntado que está "convencido" de que "por desgracia" este acto "no va a ser el único" de este tipo por parte de la nueva alcaldesa.

Así, ha llamado al Bloque y a la regidora a "rectificar", acudir a la Ofrenda "y cambiar de fecha el homenaje", puesto que, de no ser así, "el punto de mira informativo no va a estar solo en que no acuda, sino que va a estar diluido en el otro acto, arropada por vecinos de Santiago que van a ser homenajeados". "Hay una contraprogramación desde el punto de vista informativo", ha considerado.

Por su parte, Gonzalo Muiños ha censurado que, con esto, Sanmartín "se está saltando a la torera los acuerdos por unanimidad en la junta de portavoces".

Su representación en el 'Alba de Compostela' es "algo" que el PSOE va "a valorar" con reuniones de grupo y estudiará "muy seriamente", pero de momento manda este "mensaje" de que tiene "364 días para hacer un acto donde se dé valor a todas las entidades".

"GRAN MINORÍA"

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Gonzalo Muíños ha opinado que son "una gran minoría" los "malos hábitos" de los visitantes a la capital gallega.

En cualquier caso, medidas dirigidas a mejorar esos hábitos "están bien porque van a salir beneficiados todos, sobre todo los ciudadanos de Santiago que no quieren ese tipo de comportamientos".