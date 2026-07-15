Publicada la modificación que declara las plazas de médicos de urgencias del CHUO como puestos de difícil cobertura

Archivo - Una señora espera en silla de ruedas en el Complexo Hospitalario Universitario durante la tercera jornada de la huelga de médicos gallegos, a 13 de abril de 2023, en Ourense, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la modificación de la ley de medidas extraordinarias para la provisión de vacantes sanitarias. Con este cambio normativo, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) incluye oficialmente las plazas de médicos de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense en la categoría de difícil cobertura.

Esta medida, que modifica la Ley 2/2022 del 6 de octubre, tiene como objetivo principal agilizar y facilitar la contratación de especialistas en este servicio hospitalario específico. De esta forma, la Xunta ofertará las plazas vacantes por el sistema excepcional de acceso a la condición de personal fijo mediante concurso de méritos, es decir, valorando la experiencia y la formación sin necesidad de superar el examen propio de una fase de oposición.

Tal y como anunció el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el Pleno del Parlamento, el Servizo Galego de Saúde, antes de finales de año, realizará la primera convocatoria por concurso de méritos para cubrir de forma estable las plazas de las urgencias hospitalarias de Ourense.

La modificación legal establece, además, una valoración especial de la experiencia profesional. Cada mes de servicios prestados en las urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense computará, a partir de este jueves, el triple de la puntuación que se establezca con carácter general para futuros procesos selectivos o concursos de traslados.

Por lo tanto, las plazas de facultativos de las urgencias hospitalarias de Ourense serán incluidas como puestos de difícil cobertura, al igual que ya tienen esta consideración todos los puestos de facultativo especialista de los hospitales comarcales de Cee, O Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras y O Salnés.

MEJORAS PARA EL PERSONAL DE URGENCIAS

Con todo, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que también aprobó este año un paquete de mejoras laborales y retributivas para el personal facultativo de las urgencias hospitalarias de las siete áreas sanitarias del Servizo Galego de Saúde con el objetivo de dar respuesta a las demandas de este colectivo médico.

Entre otras medidas, desde el mes de julio y con carácter retroactivo desde el 1 de abril de 2026, se aplicará un incremento de dos euros por hora de la jornada complementaria, que alcanza los 34,56 euros y, en el año 2027, se añadirá un incremento adicional de 3 euros por hora, hasta alcanzar los 37,56 euros.