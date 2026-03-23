Publicada la proclamación definitiva de Rosa Crujeiras como rectora de la USC, que tomará posesión el 10 de abril

La nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha publicado este lunes la proclamación definitiva de la catedrática Rosa Crujeiras como rectora de la institución compostelana, aunque el acto de investidura no se celebrará hasta el próximo 10 de abril.

De este modo, se formaliza la victoria alcanzada por Crujeiras en la votación del pasado 11 de marzo tras lograr el 61,65% del voto ponderado y convertirse así en la primera mujer que dirigirá la USC en sus 531 años de historia.

En concreto, la ceremonia de investidura tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 11.30 horas en el Salón Nobre del Colexio de Fonseca, en Santiago de Compostela. Cabe recordar que Crujeiras ganó en ambas rondas de las elecciones de la USC, obteniendo el 41% del voto ponderado en la primera vuelta y el 61,65% en la segunda, celebrada el 11 de marzo y en la que se postulaba frente a la catedrática de Óptica Maite Flores.

TRAYECTORIA

Rosa Crujeiras catedrática de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Análisis Matemático y Optimización. Es licenciada en Matemáticas (2001), posee un Diploma de Estudios Avanzados (2003) y un Doctorado en Estadística e Investigación Operativa (2007) por la USC.

Además, fue investigadora postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y ha colaborado con personal de investigación de diferentes campos como la ecología, la geografía, la ingeniería química, la lingüística, la economía y la informática.

Ha impartido clases en las facultades de Matemáticas, Biología, Enfermería, Filología y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería a nivel de grado, máster y doctorado, coordinó el doctorado interuniversitario en Estadística e Investigación Operativa y es miembro del Comité Académico del programa de doctorado en Estadística de la Universidad Sapienza (Italia).

Desde su incorporación a la USC, ha desempeñado diversos cargos en la gestión universitaria: De octubre de 2010 a junio de 2013, fue secretaria académica del Instituto de Matemáticas, y posteriormente vicedecana de la Facultad de Matemáticas hasta enero de 2015.

En esa fecha, se incorporó al Vicerrectorado de Comunicación y Coordinación, con responsabilidades en materia de calidad, hasta junio de 2017, momento en el que pasó a ser vicerrectora hasta junio de 2018. En septiembre de 2021, asumió la Dirección Científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga), cargo que ocupó hasta diciembre de 2025.