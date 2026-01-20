El Puerto de Vigo inicia la operación para estabilizar la carga del portacontenedores 'María Francisca'

Comienzan los trabajos para estabilizar la carga del portacontenedores 'María Francisca' en el puerto de Vigo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

VIGO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Vigo ha iniciado los trabajos de remoción y estabilización de la carga a bordo del portacontenedores 'María Francisca', que se encuentra atracado en la terminal olívica desde hace casi una semana, después de haber sufrido un corrimiento de carga durante su travesía, debido a las malas condiciones meteorológicas.

El buque se vio sorprendido por un fuerte temporal cuando navegaba al sur de la costa de Aveiro (Portugal) y perdió parte de los contenedores que transportaba, mientras que otros se desplazaron. El pasado miércoles por la noche atracaba en el puerto de Vigo y,desde entonces, ha sido sometido a varias inspecciones.

En los últimos días se ha diseñado el operativo para retirar los contenedores dañados y recolocar el resto. Según han explicado fuentes portuarias "se trata de un dispositivo técnico de alta precisión que garantiza la seguridad y la protección del medio ambiente en todo momento".

Las mismas fuentes han explicado que "la prioridad absoluta" es garantizar la seguridad de los trabajadores y la preservación del medio marino, por lo que se han adoptado diversas medidas preventivas.

El plan de intervención ha diseñado por la consignataria Kaleido Logistics, la empresa Estibadora Gallega y los armadores del buque, y sigue "un riguroso protocolo técnico". Así, los trabajos se realizan exclusivamente con luz natural y bajo condiciones atmosféricas favorables, contando con la presencia constante de recursos preventivos y equipos de seguridad.

Para ello, se ha desplegado una lona impermeable que abarca toda la superficie que va desde la borda del costado de babor del barco hasta el cantil del muelle, así como barreras anticontaminación, cuyo objetivo es evitar la caída de cualquier residuo al mar.

Asimismo, en toda el área del muelle que pudiese verse afectada por un posible desplome de la carga, se ha establecido un perímetro de seguridad y se han situado pontonas de acero para proteger la solera del muelle.

OPERATIVA

La operación ha comenzado interviniendo en los contenedores situados en lo alto de cada una de las pilas, siguiendo un orden para garantizar la seguridad, y para ello se ha utilizado la grúa del propio buque, que tiene capacidad para 100 toneladas. Igualmente, se ha usado una grúa móvil de Estibadora Gallega con 52 toneladas de capacidad de carga y un cestón portaoperarios.

El acceso de los trabajadores a los puntos de trabajo en altura se realiza, con carácter general y prioritario, mediante el uso de una plataforma móvil autopropulsada, aunque, en caso de que fuese necesario, se podrá utilizar la cesta portaoperarios.

Los estibadores encargados del enganche del contendor se posicionan en puntos siempre por encima de los contenedores o fuera del radio de posible caída o desplome, desde donde proceden a enganchar el contenedor por las cuatro esquinas.

Una vez realizado el enganche, se procede al desbloqueo de los 'pines' que mantienen enganchados los contenedores entre sí. En ese punto, el estibador intenta desbloquear los 'pines' utilizando una pértiga para mantenerse a una distancia de seguridad prudencial. En caso de que no sea posible el desbloqueo de esta forma, se procede al corte de los 'pines' mediante el uso de un equipo de oxicorte que dispone de una lanza con la suficiente longitud para poder hacer el trabajo con distancia de seguridad. En caso de que no fuese posible desbloquear alguno de los 'pines' de ninguna de estas formas, se intentará desbloquear mediante tracción con la grúa.

La previsión es que los trabajos de remoción de los contenedores afectados se extiendan a lo largo de los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.