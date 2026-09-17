Queda archivada de forma definitiva la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes por supuesto delito de odio

FERROL, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Ferrol (sección de Instrucción número 1) ha archivado de forma definitiva la causa contra el activista propalestino Bruno Lopes por un supuesto delito de odio y antisemitismo, después de que la Fiscalía no haya presentado recurso contra el sobreseimiento libre dictado el pasado mes de agosto.

El propio activista ha evaluado la decisión "de manera positiva" y ha considerado que "era lo que tenía que ser".

Según ha confirmado Lopes a Europa Press, el plazo para que la Fiscalía recurriera el auto finalizaba en torno al 13 de septiembre, aunque el abogado estuvo esperando una notificación que no llegaba debido a la paralización del procedimiento por los festivos locales y el parón judicial de agosto.

Finalmente, la confirmación del archivo definitivo llegó después de que el letrado verificara que no se había presentado ningún recurso. "De manera positiva, creo que era lo que tenía que ser", ha valorado Lopes, quien ha lamentado que "por dos veces" se haya archivado la causa después de que "se siguiera confundiendo los conceptos de antisemitismo y antisionismo".

En su opinión, "por una vez se hizo justicia" y ha insistido en valorar la resolución como "positivo".

PRECEDENTES

El Tribunal de Instancia de Ferrol ya había acordado mediante un auto dictado el 31 de julio, el mismo día de la declaración, el sobreseimiento libre y el archivo de la causa contra el activista ferrolano, al que la Brigada de Información de la Guardia Civil consideraba presunto autor de un delito de odio y antisemitismo por unos tuits publicados en 2024 en contra de los ataques del Ejército israelí en Gaza.

El comité de solidaridad internacionalista Mar de Lumes informó de que el auto concluye que los contenidos analizados "no tienen carácter antisemita, sino antisionista", y que "constituyen una crítica política al Estado de Israel, a sus gobernantes y a las políticas desarrolladas en el contexto del conflicto palestino-israelí".

"Por lo tanto, esos mensajes no incitan al odio, a la hostilidad, a la discriminación ni a la violencia contra las personas judías ni contra ningún colectivo protegido por el artículo 510 del Código Penal", recoge el auto.

Mar de Lumes ha afirmado recibir la decisión "con satisfacción" y ha insistido en que la denuncia de la Brigada de Información de la Guardia Civil "pretendía confundir deliberadamente antisionismo y antisemitismo".

"CONSTATES JUICIOS DE VALOR"

El auto, de hecho, señala que el atestado realiza "constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas" que considera "fuera de lugar" y en parte "totalmente desafortunados".

La asociación ha recordado que esta es la segunda vez que la causa es archivada por el Juzgado de Ferrol, que ya decretó el sobreseimiento libre, si bien esa resolución fue posteriormente revocada por la Audiencia Provincial a instancias de la Fiscalía.

En esta ocasión, al no haberse interpuesto recurso, el archivo ha quedado confirmado.