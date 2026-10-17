Queda en libertad investigada por agresión sexual la mujer detenida en Lugo por agredir a otra en un baño

LUGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado número de 3 de Lugo, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad de la mujer que supuestamente agresión sexualmente a otra en un baño de un local de la ciudad de Lugo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) está investigada de un delito de agresión sexual.

El juzgado acordó que la causa pase a Sarria, por ser allí el domicilio de la víctima.

En concreto, la Policía Nacional detuvo la madrugada del pasado jueves en Lugo a una mujer por supuestamente agredir sexualmente a otra en el baño de un local de ocio nocturno.

Según fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, la Policía Local de la ciudad también intervino para tratar de hallar a la presunta agresora, que fue localizada y arrestada.