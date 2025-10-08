Radiólogos vuelven a pedir en Vigo más personal en el turno de guardia a la espera de que el Sergas se siente a negociar

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de radiólogos han vuelto a protestar en la mañana de este miércoles en Vigo para pedir más personal para el turno de guardia, mientras esperan que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) contacte con ellos para negociar una solución a este conflicto.

Fue ante la puerta principal del hospital Álvaro Cunqueiro donde los radiólogos, arropados por médicos especialistas de otras ramas, se han vuelto a concentrar a partir de las 09.45 horas para exigir que se aumente el personal durante el turno de guardia, pasando de 2 a 3 facultativos.

"Creemos que estamos infradotados", han lamentado, aludiendo a que en los últimos años ha aumentado de forma exponencial la demanda de pruebas de radiodiagnóstico, pero el personal para atender a los pacientes sigue siendo el mismo.

Por ello, los radiólogos del Área Sanitaria de Vigo han iniciado una huelga indefinida desde este lunes, que ha contado esta mañana con el apoyo del alcalde, Abel Caballero.

El regidor se ha acercado unos minutos a la concentración para reivindicar que esta situación "se tiene que resolver de forma inmediata" porque "tienen toda la razón". "Cada día que pasa es un día malo para la salud de la ciudad", ha apostillado.

Según cálculos de los profesionales, solo el lunes se dejaron de hacer unas 110 pruebas. "No son números, son personas", han subrayado.

En cuanto a si hay previsión de reunirse con la Consellería de Sanidade, han apuntado que hubo un encuentro la semana pasada, antes del inicio de la huelga y ahora están a la espera de ser contactados. "Son ellos los que nos tienen que llamar a nosotros para negociar esto", han sentenciado.