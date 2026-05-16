Rafa Cuíña no se presentará a las elecciones municipales de 2027 en Lalín, pero avanza que no dejará la política

Foto de grupo de Compromiso por Lalín (CxL)- - RRSS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la localidad pontevedresa de Lalín y edil de Compromiso (CxL), Rafa Cuíña, ha anunciado que no se presentará a las elecciones municipales de 2027, ni encabezando una candidatura ni tampoco en ninguna lista electoral, pero ha avanzado que esto no significa que vaya a dejar la política dentro de un año.

"No seré candidato a la Alcaldía de Lalín, ni iré en ninguna lista electoral. Eso sí, solo tengo para el resto de mi vida palabras de agradecimiento para el pueblo de Lalín y el inmenso honor de haber sido su alcalde, orgullo que llevaré hasta el último día de mi vida", ha expuesto en sus redes sociales el que fuera regidor del municipio pontevedrés entre 2015 y 2019.

Así, el político lalinense ha señalado que hace aproximadamente dos años ya le comunicó a sus compañeros de grupo municipal su intención de no volver a presentarse en los comicios locales. Lo hizo, ha asegurado, después de "una profunda reflexión" y de compartir con su familia y allegados que su etapa en la política municipal "debe acabarse dentro de un año", al finalizar el mandato.

Para Cuíña, resulta "sumamente complicado" el ejercicio de la política desde posturas "completamente inmovilistas e uniformes" porque, ha argumentado, además de la ideología y de los valores, "la política también la condicionan los momentos, las circunstancias vitales y las propias personas".

Y, en este contexto, el concejal ha lamentado que la "polarización que se ve en la política española" se haya trasladado "también al Ayuntamiento" de Lalín, donde, ha subrayado, "algunos no entienden que sumar es lo que demanda una sociedad cansada de tanto enfrentamiento y de tanta mediocridad televisada".

Además de agradecer a todos los que lo han apoyado en las diferentes citas con las urnas, ha mostrado su agradecimiento a todos los concejales que formaron parte del gobierno de coalición que lideró y a los que han estado con él durante estos años en la oposición.

También ha puesto en valor el trabajo de Teresa Varela, la exconcejal de Compromiso que la pasada semana anunciaba que abandonaba las filas de la formación y que continuaba en la oposición desde el grupo de los no adscritos. "Tiene todo mi respeto y afecto personal", ha manifestado.

NO DEJARÁ LA POLÍTICA

En todo caso, Rafa Cuíña, que formó parte del Partido Popular hasta el año 2012, ha precisado que todo esto no significa que vaya a dejar la política dentro de un año, ya que, tal y como ha reconocido, es un mundo que le "gusta" y porque cree que todavía puede ayudar.

"Donde toque, cuando toque y con el convencimiento de que el futuro dirá, pero será siempre teniendo presente de donde vengo, para que sea legítimo adonde voy", ha concluido Cuíña, hijo del que fuera conselleiro de Política Territorial con Manuel Fraga, Xosé Cuíña.