La RAG expone sus "principales proyectos" para este curso al ayuntamiento de A Coruña, entre ellos un nuevo diccionario.

Otra iniciativa presentada a la alcadesa, Inés Rey, es la creación de una fundación para promocionar actividades de la Academia

A CORUÑA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Real Academia Galega (RAG) se han reunido este martes con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para exponer los principales proyectos de la institución en este nuevo curso, como la presentación de un diccionario castellano-gallego actualizado, la gramática de la lengua gallega y un diccionario de apellidos.

El encuentro enmarca la agenda de presentaciones institucionales de la nueva ejecutiva de la RAG, que está al frente de la Academia desde el pasado mes de abril.

Así, participaron en la reunión el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, la secretaria, Ana Boullón; la tesorera, María López Sández; y la archivera bibliotecaria, María Dolores Sánchez Palomino.

Por parte del Ayuntamiento han acudido a la reunión, además de la alcaldesa, el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro Prado; y el director de Cultura, Uxío Novo Rey.

Otra iniciativa presentada al Ayuntamiento ha sido la creación de una "fundación pro Academia" que posibilite "la promoción de las actividades de la institución".

También se ha abordado en el encuentro la previsión del regreso de la RAG a su sede una vez que se finalicen las obras en el histórico inmueble de la rúa Tabernas da Coruña.