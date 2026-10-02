Rajoy y González piden elecciones generales y sugieren que la vivienda debería ser objeto de un pacto de Estado

Mariano Rajoy y Felipe González participan en una mesa de debate en el Foro La Toja. - ELENA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

Ambos expresidentes comparten que también tendría que haber diálogo de Sánchez con la oposición ante la "invasión" de Ceuta

O GROVE (PONTEVEDRA), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González han coincidido este viernes en que el actual jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, debería llamar a los españoles a las urnas de inmediato. El popular ha reclamado que el paso se dé "ya", mientras que González se ha sumado implícitamente con ironía: "Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan".

"Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar", ha replicado Rajoy, en una mesa de debate en el 'Foro La Toja' en la que, pese al título 'Dos miradas sobre España', se ha visualizado una coincidencia significativa entre ambos expresidentes en asuntos claves en el actual contexto estatal, marcado por la votación en el Congreso de los reales decretos de vivienda, que no han salido adelante.

Así, tanto Rajoy como González han dado a entender, el popular de forma contundente y en la misma línea posteriormente en unas breves declaraciones a los medios, que Sánchez ya llega "tarde" y que la convocatoria de los comicios generales se debería haber efectuado, dado que en país, a su juicio, "no se puede gobernar desde hace mucho tiempo".

Tanto él como González han argumentado con la "incapacidad" de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "¿Qué le pasa a España? Yo ya he agotado los calificativos. 'Chat gpt' no existía cuando se aprobaron los últimos presupuestos", ha recordado Rajoy que considera que, dada la coyuntura política estatal, era "obligado desde hace mucho tiempo disolver la Cámara".

"¿Se puede vivir sin presupuestos?", se ha preguntado el que fuera presidente socialista, para añadir que, si bien ahora "parece que sí", no comparte la postura y cuando él "no tuvo mayoría para aprobarlos" acabó convocando comicios.

Y ha ido un paso más, aunque sin citar de forma expresa a Sánchez, ha introducido una crítica a dirigentes que atacan a Donald Trump e inciden en el "desorden internacional", pero después no tienen "respeto" por el "derecho interno" en sus países.

"Para exigir a otros, para exigir respeto internacional hay que respetar el derecho interno", ha esgrimido González, antes de espetar: "Si usted no presenta presupuestos en cuatro años, no puede exigir".

PACTOS DE ESTADO Y BIPARTIDISMO

Los dos mandatarios han echado en falta diálogo entre los principales partidos en España (PP y PSOE) en cuestiones como la "invasión" (término empleado por ambos) de Ceuta --de hecho, Rajoy se ha declarado "un incondicional del bipartidismo"-- y con el foco en la vivienda, González ha advertido que, frente a proclamas "populistas", no habrá "solución" si no se ponen de acuerdo las administraciones.

"Estoy de acuerdo, es un problema transversal, lo tiene absolutamente todo el mundo. Esto es imposible hoy, pero la vivienda es el clásico tema de pacto de Estado del bipartidismo, porque funciona muy bien", ha coincidido Rajoy y ha apuntado a la importancia de abordar esta cuestión con las autonomías.

"Claro que se necesita un pacto", ha agregado González, quien ha ejemplificado con las políticas de vivienda que el PP impulsa en Andalucía de mano de Juan Manuel Moreno, y tras incidir en las bondades de la "descentralización" y en los riesgos de "centrifugar el poder", lo que considera "un disparate", ha compartido en que las autonomías deben participar. Y ha agregado: "Y yo metía a los ayuntamientos, que igual tienen algo que decir".

DIÁLOGO EN CEUTA

Rajoy ha profundizado en la defensa del diálogo entre PP y PSOE, y ha esgrimido que él es un "incondicional del bipartidismo". "Porque ha funcionado aquí y en un sinfín de países", ha argumentado, al tiempo que ha cargado contra los "populismos" y ha recalcado que tanto le preocupa "la extrema derecha" como "la extrema izquierda y la extrema estupidez".

Y el debate ha desembocado en la crisis de Ceuta, donde ambos han compartido también que la situación exigiría el diálogo de Sánchez con la oposición, en concreto con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Para González, Sánchez tendrá que abordar con sus rivales políticos los pasos a dar.

De hecho, ha puesto propuestas sobre la mesa: bajo su punto de vista, es necesario reforzar la defensa de las fronteras con "nuevos instrumentos", pero también fortalecer a Guardia Civil y Policía Nacional. Es más, ha esgrimido que las fuerzas de seguridad necesitan más y mejores medios para poder combatir "en igualdad de condiciones" el narcotráfico (con el foco en las narcolanchas).

González y Rajoy, quienes han defendido que en sus mandatos tuvieron una buena relación con Marruecos y Argelia, también han manifestado la preocupación compartida por mostrar "la debilidad" de un país con el argumento de que "el vecino se crece".

"Cuando se ve un país debilitado, los vecinos tratan de abusar de la situación", ha dicho González, a quien la periodista Lucía Méndez, que ejercía de moderadora, ha preguntado si considera que ese caso se dio en España con la crisis de Ceuta. "Por supuesto", ha respondido, tajante.

INSULTOS EN EL DÍA A DÍA POLÍTICO

Finalmente, cuestionados sobre la polarización y el hecho de que los insultos marquen el devenir político del día a día en España, Rajoy se ha mostrado "optimista" porque "no serlo no sirve de nada" y ha insistido en que hay que convocar elecciones "ya".

González, también ha optado por dejar una visión positiva: "En algún momento esto pasará y nos volveremos a encontrar".