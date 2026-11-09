Rajoy recala en Ourense entre saludos y fotos con vecinos: "Siempre me gustó usted por su facilidad de palabra"

El expresidente del Gobierno y presidente honorífico del PPdeG, Mariano Rajoy, recorre las calles de Ourense acompañado del líder popular en la provincia, Luis Menor, entre otros - EUROPA PRESS

OURENSE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, ha recorrido este lunes las calles de Ourense acompañado de otros cargos del partido para repartir folletos de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, entre saludos, abrazos y fotografías con vecinos y vecinas de la ciudad.

El recorrido, que ha comenzado en el parque de la Alameda alrededor de las 12,30 horas de la mañana, ha transcurrido entre saludos de vecinos y vecinas que se han aproximado al expresidente del Ejecutivo para trasladar su apoyo con frases como "usted es un gran señor" o "siempre me gustó usted por su facilidad de palabra".

Entre los acompañantes se encuentran diversos miembros del partido en Ourense, incluído el líder popular y presidente de la Diputación, Luis Menor; alcaldes de diversos municipios de la provincia y miembros de la corporación local en Ourense.

Así, Mariano Rajoy ha transitado a través de la céntrica calle del Paseo, principal arteria comercial de la ciudad, hasta culminar la caminata en el bar Gaimola, próximo al Parque de San Lázaro, cerca de las 13.30 horas, donde se ha detenido para tomar algo.

"INTERCAMBIO DE OPINIONES"

Antes de su visita a la ciudad, el líder popular provincial, Luis Menor, ha destacado la "afabilidad y accesibilidad" de Rajoy y ha incidido en que este "no tiene nada que ver con el presidente actual", Pedro Sánchez.

Consultado por medios de comunicación al respecto en una rueda de prensa previa al paseo, Menor ha destacado un encuentro destinado a "intercambiar opiniones y escuchar los consejos" del expresidente del Gobierno, los cuales, ha resaltado, "son muy importantes en cualquier proceso político y más en el actual", apuntando a las elecciones generales del 29 de noviembre para "dilucidar si es posible un cambio de Gobierno".

"Rajoy es un activo muy grande y muy importante para nosotros y, además, es una persona muy querida en Ourense. Pasó parte de su infancia en O Carballiño y tiene un apego muy importante por Ourense que acreditó desde siempre", ha celebrado.