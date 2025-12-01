Ratificado el convenio para rehabilitar el cine Fraga en Vigo: las obras se licitarán a mediados de 2026

Rueda y López Campos tras el Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal el convenio de colaboración con la Diputación de Pontevedra que permitirá "invertir más de 20,8 millones de euros en completar la rehabilitación del Teatro Fraga de Vigo", con el objetivo de convertir este edificio "en un centro cultural referente de todo el noroeste peninsular".

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien ha comparecido con el presidente, Alfonso Rueda, ha destacado que se trata de un "proyecto estratégico de país" con el que se busca "devolverle a la ciudadanía un edificio emblemático después de 20 años sin actividad" y recuperar un espacio "que forma parte de la memoria colectiva de Vigo y de Galicia".

Este hito será posible tras el visto bueno dado al convenio plurianual 2025-2028 mediante el que el Gobierno gallego aportará el 51% de la cuantía necesaria para rehabilitar y el organismo provincial el 49% restante, teniendo en cuenta el porcentaje de titularidad de cada una de las instituciones públicas de este icónico inmueble.

El objeto de este convenio es dar continuidad a las obras ya ejecutadas en el proyecto original por el equipo técnico del arquitecto César Portela, autor y propietario intelectual de ellas, y a quién, consecuentemente, si le adjudicó por contrato de exclusividad a redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de las nuevas actuaciones.

Precisamente, se prevé para abril del año que viene la presentación del proyecto, con el objetivo, tal y como explicó el presidente, "de poder licitar las obras a mediados de 2026".