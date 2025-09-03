Raxoi presentará el recurso de reposición para retrotraer la declaración de zona residencial tensionada esta semana

Archivo - El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Iago Lestegás - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Iago Lestegás, ha avanzado que presentará el recurso de reposición para retrotraer la declaración de zona de mercado residencial tensionado esta semana.

Preguntado por los medios de comunicación este miércoles tras la reunión entre técnicos de la Xunta y el Ayuntamiento del pasado lunes, Lestegás ha insistido en que el Instituto Galego de la Vivienda y Suelo (IGVS) "reconoció la validez del diagnóstico" y "que Santiago cumple los requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado".

No obstante, Raxoi ha accedido a adaptar la documentación a "sus exigencias", eliminando los datos que ellos no quieren que figuren -- y dejando los datos oficiales -- e incorporando otros que exigen, "aunque no sean legalmente obligatorios".

Además, concretarán "más" algunas medidas propuestas, aunque ha puntualizado Lestegás, "a la Xunta no le corresponde opinar sobre el plan de medidas porque el plan lo hace y lo aprueba el Ayuntamiento porque así lo decidió en su momento el Partido Popular cuando aprobó la Ley de Medidas Fiscales Administrativas de 2023".

En cuanto al plazo para realizar dichas adaptaciones, Lestegás ha señalado que es un trabajo que tienen que hacer en paralelo a "muchas otras cosas". "Todo este trabajo que la Xunta nos está obligando a hacer extra, provoca que no podamos dedicar ese tiempo en el Ayuntamiento a otros asuntos que también son importantes", explica.

Durante su intervención, también ha defendido la utilización de datos no oficiales junto a los oficiales porque "permiten hacer una triangulación". "Esas medidas de contención de precios operan sobre el mercado privado. Por tanto, conocer la información que tiene el mercado sobre las dinámicas residenciales no es menor", ha ampliado el concejal.

Con todo, ha finalizado asegurando que "como quieren que el procedimiento avance", y se pueda regular el precio de vivienda, "harán todas las adaptaciones que sea necesario hacer".