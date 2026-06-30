Reciben el alta todas las personas ingresadas por el brote de hepatitis A en Narón, que no registra nuevos casos

FERROL, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade no ha notificado nuevos casos relacionados con el brote de hepatitis A detectado en la localidad de Narón (A Coruña) y ha confirmado este martes que todas las personas que permanecían hospitalizadas ya han recibido el alta.

El departamento autonómico ha informado, además, de que ya ha vacunado a las 20 personas consideradas contactos estrechos de los afectados, dentro de las medidas de control puestas en marcha tras la detección del brote.

La investigación epidemiológica continúa abierta debido al largo período de incubación del virus de la hepatitis A, con el objetivo de determinar la posible fuente de contagio y reconstruir la cadena de transmisión. Asimismo, la Consellería de Sanidade sigue a la espera de los resultados de las muestras remitidas al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, que permitirán conocer si todos los casos registrados están vinculados al mismo brote.

Sanidade informó este lunes de que el brote había causado, por el momento, ocho casos de hepatitis A. El primero se detectó el pasado 2 de junio y el último corresponde al pasado viernes, día 26. De los afectados, siete precisaron ingreso hospitalario, seis de ellos en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) y otro en Alemania. En la tarde del lunes todavía permanecían hospitalizadas tres personas, que ya han recibido el alta hospitaría.

VINCULOS

Los servicios de epidemiología habían identificado un posible vínculo entre seis de los ocho casos, si bien precisaban que los resultados no eran concluyentes al existir diferentes puntos de exposición.

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de la hepatitis A, cuya transmisión se produce principalmente por vía fecal-oral. El período de incubación oscila entre 15 y 50 días, lo que dificulta la identificación del origen de los contagios. Aunque la infección suele ser leve en la infancia, en adultos puede requerir hospitalización y, en menos del 0,5% de los casos, evolucionar hacia formas de extrema gravedad.