El recrecido de la balsa de lodos de Alcoa a cota 110, a información pública durante 30 días

Archivo - Vista área de la balsa de lodos de la factoría de Alcoa en San Cibrao, Cervo (Lugo) - ALCOA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el proyecto constructivo, el plan de restauración y el estudio de impacto ambiental para el recrecimiento del depósito de barros rojos de Alcoa a cota 110 (110 metros), ubicado en Xove (Lugo), que se someten a información pública durante 30 días.

Los documentos podrán consultarse durante este periodo en el servicio de Enerxía e Minas del departamento territorial de la Consellería de Economía e Industria de Lugo, y en el portal web de dicha consellería. Las posibles alegaciones se presentarán durante el plazo señalado, dirigidas al director territorial.

En concreto, lo que publica el DOG es el acuerdo por el que el proyecto, el plan y el estudio promovidos por Alúmina Española se someten a información pública.

"Es fundamental que se continúen con todos los trámites administrativos correspondientes a la cota 110, necesitamos que esto se valide cuanto antes", destaca al respecto, en declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Mariña, José Antonio Zan.

En cualquier caso, el representante de los trabajadores subraya que "sobre todo" lo que precisa la factoría es que la empresa "sea más diligente todavía si puede ser" y disponga "cuanto antes los fondos para hacer la inversión". "Porque la cota 110 o se aprueba este año o nos vamos a ver con un problema gravísimo y todo por responsabilidad única y exclusiva de Alcoa", avisa Zan.