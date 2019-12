El rector de la UVigo aboga por que la oferta formativa de la universidad privada no sea "repetitiva"

Publicado 10/12/2019 14:09:59 CET

VIGO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa, ha vuelto a posicionarse en contra de la iniciativa promovida por Abanca para constituir una universidad privada en Galicia y ha señalado que, si se crea una nueva institución educativa, su oferta formativa no debería ser "repetitiva", sino aportar titulaciones no disponibles en el sistema público.

Preguntado tras una rueda de prensa celebrada este martes en Vigo, el rector ha defendido la necesidad de una "complementariedad" entre la oferta educativa pública y la privada y ha indicado que ha sido esa la razón de que los rectores de las universidades gallegas votasen contra de la propuesta de Abanca en el marco del Consello Galego de Universidades. No obstante, aunque el dictamen no vinculante emitido por el órgano ha sido favorable, ha explicado que no recurrirá la decisión dado que ello "excedería las competencias de un rector".

Asimismo, Manuel Reigosa ha insistido en que las universidades públicas gallegas, cuya "fortaleza" en la docencia y la investigación ha puesto en valor, son "capaces" de dar respuesta a la demanda de plazas en titulaciones universitarias presente en Galicia. De hecho, ha apuntado que la comunidad se encuentra en un momento en marcado por un descenso del número de estudiantes debido a la "caída de la natalidad".

En ese sentido, ha incidido en que, mediante un sistema "público e igualitario", se puede adaptar la oferta a la demanda en las instituciones educativas y ha recordado que, cada año, se "trabaja" para alcanzar una tasa del 100 por cien de la cobertura de plazas. Por estos motivos, ha considerado que Galicia "no necesita una universidad privada".