La rectora de la USC mantiene un primer encuentro con el PSdeG y alerta de la "amenaza" de las universidades privadas

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el diputado socialista Aitor Bouza - PSOE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han mantenido este lunes un encuentro institucional que ha servido para alertar sobre la "amenaza" de la llegada de nuevas universidades privadas a Galicia pues, según la rectora, estas "rompen" la idea de la universidad como "mecanismo de cohesión social".

En declaraciones a los medios tras la reunión, en la que también ha participado el diputado socialista Aitor Bouza, la rectora ha explicado que esta se enmarca en una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles el papel que debe jugar la institución en la sociedad gallega.

Durante el encuentro, ha mostrado su preocupación por retos como el relevo generacional y, especialmente, por el impacto de la universidad privada, calificando de "mala noticia" la posible llegada de nuevos centros de este tipo.

En este sentido, ha abogado por una mirada al futuro centrada en la investigación y la transferencia de conocimiento, con el objetivo de que la universidad pública siga siendo un espacio donde "nadie se quede fuera" por falta de recursos económicos.

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos ha vinculado las demandas universitarias con la política social de su formación, proponiendo una ampliación de las redes universitarias para mitigar el impacto del "boom de la vivienda" que sufren los estudiantes.

Entre sus propuestas principales destaca el aumento de la oferta de residencias estudiantiles o la gratuidad de la primera matrícula en los másteres, con el fin de facilitar el acceso a aquellos estudiantes con dificultades económicas.

Finalmente, ha reclamado a la Xunta de Galicia que cualquier incremento en la financiación autonómica se traslade de forma directa a la comunidad universitaria, priorizando el sistema público.