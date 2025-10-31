Los rectores gallegos se reúnen en torno al grado de Medicina y la Xunta insiste en apostar por la descentralización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las tres universidades públicas de Galicia se han reunido este viernes en torno a las negociaciones para la descentralización del grado de Medicina. Por su parte, consultada por Europa Press, la Consellería de Educación ha reiterado su respuesta al respecto y ha vuelto a apostar por la descentralización teórica y práctica de todo el segundo ciclo.

Además, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios en un acto en Lugo, ha insistido también en la necesidad de que se descentralice Medicina en Vigo y A Coruña durante el quinto y sexto curso, y ha instado a que "se dejen los localismos y los intereses personales".

En un intento de acercar posturas, los rectores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de la Universidad de Vigo (UVigo) y de la Universidade da Coruña (UDC) han mantenido un encuentro y fuentes de la USC consultadas por Europa Press han adelantado que la próxima semana darán cuenta del proceso y de los pasos a seguir por parte de la universidad compostelana.

En este contexto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reafirmó este jueves la postura del Ejecutivo gallego respecto al debate abierto en torno a la posibilidad de que no solo la Universidade de Santiago (USC) imparta la titulación de Medicina. Así, apeló a un consenso en el grupo de trabajo designado para alcanzar una reedición del pacto alcanzado en 2015.

"Espero que lleguen a un acuerdo, una facultad de Medicina con la docencia descentralizada sería lo mejor", insistió el titular del Ejecutivo autonómico a preguntas de los periodistas sobre este asunto en un acto en A Coruña.