Recursos de Galicia lanza la auditoría energética para puertos y polígonos que dará "soluciones" al sector logístico

LUGO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una auditoría energética puesta en marcha por Recursos de Galicia (RDG) en colaboración con la Consellería do Mar y la de Economía e Industria, para puertos y polígonos industriales permitirá también aportar soluciones al sector logístico.

A través de este análisis, RDG ha destacado que se obtendrá una radiografía de la situación energética de estos espacios estratégicos a nivel industrial con el objetivo final de contribuir a su descarbonización.

Precisamente, en la mañana de este viernes, el consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, ha acompañado a la conselleira do Mar, Marta Villaverde, al puerto de Ribadeo (Lugo) para conocer las instalaciones del grupo Nogar. Un acto del que han informado Recursos de Galicia y la Consellería do Mar en sendos comunicados y en el que han sido recibidos por Roque González Nogueira, responsable de la empresa.

En la visita, Marta Villaverde ha destacado la importancia de esta auditoría que RDG impulsa entre las entidades asentadas en los puertos autonómicos y polígonos industriales gallegos, al asegurar que es "clave" para avanzar en la transición energética y en la descarbonización de la actividad económica vinculada al mar.

RDG ha explicado que Nogar es grupo logístico-portuario referente en Galicia, con presencia en la mayoría de los puertos. Su actividad se centra en la logística marítima y en el almacenamiento de graneles y materias primas.

La auditoria de Recursos de Galicia, en colaboración con la Xunta, pretende analizar los datos energéticos de 315 instalaciones en Galicia, concretamente 122 puertos y 193 parques empresarias.

El único requisito para que una empresa pueda participar es que se encuentre en estas ubicaciones.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Recursos de Galicia ha detallado que en cada uno de los ámbitos de estudio las tipologías de los consumos de las empresas tienen características específicas. Así, en los puertos se detecta un peso diferencial de la parte logística

De este modo, las actividades portuarias determinan que el análisis se centre en elementos característicos como grandes grúas o palas cargadoras.

RECOGIDA DE DATOS

Dentro del proyecto, adjudicado a Ghenova Ingeniería Group, se diseñó una aplicación informática con acceso multiplataforma para su recogida de datos, disponible en iOS, Android y navegadores web en la dirección rdgdatos.gal.

Todo esto se integrará a través de una plataforma digital utilizando herramientas con modelos preditivos de consumo, almacenamiento y rentabilidad.

Las firmas que faciliten sus datos para el análisis recibirán un informe energético personalizado con propuestas de mejora de la eficiencia energética y autoconsumo con estimación de ahorros y comparativa sectorial. Todo de forma rápida, sencilla y gratuita.

La auditoría impulsada por RDG tiene como objetivo principal la reducción de los costes energéticos y la descarbonización de las actividades portuarias e industrias. El objetivo es tener información para proponer soluciones de autoconsumo renovable, la implantación de sistemas de almacenamiento energético, mejoras en la eficiencia de los procesos industriales y la optimización de la movilidad, contribuyendo a reforzar la competitividad empresarial y a conseguir los objetivos europeos de sostenibilidad.

Recursos de Galicia firmó un protocolo de colaboración con la Consellería do Mar y la de Economía e Industria para la puesta en marhca de esta con la intención de desarrollar actuaciones que permitan reducir los costes energéticos de las empresas implantadas en los polígonos industriales y en los puertos de la comunidad.