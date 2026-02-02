La red autonómica de psicología se pondrá en marcha este mes de febrero con 21 nuevos profesionales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha informado este lunes de que el Consello de la Xunta ha dado luz verde para que en este mes de febrero se ponga en marcha la Red de psicología clínica en atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), y lo hará con la incorporación de 21 nuevos profesionales.

Así, y con el objetivo de "mejorar los cuidados en salud mental de la población y aumentar el número de psicólogos en la sanidad pública gallega", el Ejecutivo invertirá más de 1,5 millones de euros, según ha destacado en una nota de prensa.

Entre los objetivos de la red autonómica de psicología figura la mejora del abordaje de los trastornos mentales comunes --depresión y ansiedad leve moderada y trastornos adaptativos--, facilitando el acceso a intervenciones psicológicas y garantizar una "atención integral".

Además de mejorar la accesibilidad a los recursos específicos para el tratamiento de los problemas de salud mental y desarrollar acciones preventivas de promoción en el ámbito de la salud mental. También incidirá en "optimizar la coordinación" entre los servicios de atención primaria y los de psiquiatría de las áreas sanitarias.

Según ha subrayado Rueda en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, con la puesta en marcha de la red, el área sanitaria de A Coruña y Cee incorporará cinco psicólogos clínicos: en los centros de salud de Abegondo/Curtis/Teixeiro; Miño/Sada; A Laracha/Cerceda; Os Rosales/Labañou; y Vimianzo/Cee). El área de Santiago de Compostela y Barbanza dispondrá de nuevos tres profesionales: en los centros de salud de Muros; Melide/Arzúa; y Rianxo.

Por otro lado, el área de Vigo dispondrá de cinco nuevos psicólogos: en el centro integral de salud Olimpia Valencia; en el centro de salud de Navia; en el de Ponteareas; en Redondela; y en el de Moaña. El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés incorporará un nuevo profesional, en el centro de salud Virgen Peregrina/Centro de Salud de Sanxenxo.

La atención primaria del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos contará con tres nuevos especialistas en salud mental: en Viveiro, Sarria y en el centro de salud Plaza de Ferrol de Lugo. Otros tres estarán en el área de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras: en los centros de salud Valle Inclán/Puente/O Carballiño; en Novoa-Santos/O Couto/Mariñamansa/Ribadavia; y en O Barco de Valdeorras/Viana do Bolo).

El área de Ferrol sumará un psicólogo clínico en el centro de salud Fontenla Maristany. En este contexto, Rueda ha destacado que estas 21 incorporaciones "triplican el número de profesionales que ahora mismo están trabajando".

En total, ha señalado que la atención primaria gallega avaza hacia el objetivo de "seguir aumentado esta red de psicólogos clínicos en la atención primaria hasta llegar a 50" antes del año 2030.

60 MILLONES EN MEDICAMENTOS

En otro orden de asuntos, el Gobierno gallego ha autorizado este lunes la contratación, mediante acuerdo marco con varios empresarios y por el período de un año, de la suministración sucesiva de diversos medicamentos destinados al tratamiento del mieloma múltiple en los centros hospitalarios del Servizo Galego de Saúde. El valor estimado del contrato asciende a 59.539.294 euros, atendendo a la posible prórroga por 12 meses.

La compra de estos medicamentos supone una nueva contratación a nivel centralizado que tiene como objetivo dar cobertura a las necesidades de tratamiento de esta enfermedad en pacientes del Sergas, y con la compra centralizada se prevé un ahorro estimado de 4,8 millones de euros.

El mieloma múltiple es una enfermedad que se origina en la médula ósea, concretamente en las células plasmáticas, que forman parte del sistema inmunológico o de defensa del organismo y son las encargadas de fabricar las inmunoglobulinas.