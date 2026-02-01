Reestablecida la vía Malpica-Aviño tras la rotura de la contensión de una balsa de agua en el Monte Neme

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vía Malpica-Aviño se ha restablecido tras la rotura de la contención de una balsa de agua en una galería de la mina del Monte Neme este sábado.

Según ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, la Policía Local avisó de la reapertura de la vía, que une Malpica con Aviño, después de ser interrumpida en la mañana del sábado por el incidente.

La rotura de la contención de la balsa provocó que saliese el agua que contenía ladera abajo. En este caso, no se han producido más daños que las consecuencias materiales causadas por el arrastre. No es el primer siniestro de este tipo que se produce en el lugar.

Ya en 2014, la rotura de otra balsa, más próxima a las viviendas, ocasionó desperfectos cuya reparación, en la hemeroteca de la época, se cifraba en más de 100.000 euros.