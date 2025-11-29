Reestablecido el tráfico en el tramo de la A-52 cortado por el incendio de un camión en Trasmirás (Ourense)

Un incendio en un camión obligo a cortar un tramo de la A-52 durante la madrugada del sábado. - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ha quedado reestablecido en el tramo de la A-52, en sentido Vigo, que estuvo cortado durante gran parte del sábado, en una ubicación a la altura de Trasmirás (Ourense). Sin embargo, se mantiene un kilómetro de corte en un carril del kilómetro 178.

Durante la madrugada, la Guardia Civil se vio obligada a cortar la circulación entre los kilómetros 173 y el 181, a su paso por la parroquia de Vila de Rei, después de producirse un incendio en un camión que transportaba motores.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 04.50 horas, a través de la llamada de un particular que alertó de la presencia del vehículo en llamas. No fue hasta alrededor de las 17.45 cuando la Guardia Civil, que se movilizó hasta el lugar junto a Bomberos de Xinzo y de Verín, pudo levantar el corte.