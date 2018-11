Referentes de En Marea evitan hablar en público de una lista alternativa a Villares, pero críticos negocian esa vía

Actualizado 02/11/2018 16:31:37 CET

La diputada y miembro de Podemos Luca Chao dice que si ella fuese la portavoz del grupo y perdiese las primarias, dejaría esa responsabilidad

Una semana después de la celebración del plenario de En Marea, aunque con varias semanas todavía para que se cierre el plazo de candidaturas (hasta el viernes 23), varios referentes de En Marea han optado por evitar públicamente hablar de listas alternativas al actual portavoz, Luís Villares, aunque los considerados 'críticos' con su gestión conversan sobre esta posible vía.

Así, los cruces de declaraciones que protagonizaron en los últimos días algunos dirigentes, entre ellos el propio Villares y el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, en sendas intervenciones en la Ser, han dado paso a un viernes en el que el propio regidor compostelano se ha autorrecetado "silencio" y ha asegurado ha remitido a la coordinadora de Compostela Aberta para cualquier cuestión de índole interna.

"Nunca voy a trabajar para apartar a nadie, no se me pasa por la cabeza", ha dicho, por su parte, la diputada de En Marea y la que fuera coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, una de las caras que más peso ha cogido en el grupo Unidos Podemos en el Congreso.

Díaz, que no acudió al plenario de En Marea como así se lo reprochó a ella y el resto de miembros del grupo confederal su compañera Alexandra Fernández, ha asegurado lo que están haciendo es "trabajar muchísimo y bien en la defensa" de Galicia. "No voy a valorar cuestiones internas, no me interesan nada, lo que tenemos es que defender a nuestro país. Pensemos fuera y no dentro", ha aseverado.

Yolanda Díaz incidió en que En Marea es "la segunda fuerza política" en Galicia y ha subrayado que ella "nunca" va a "trabajar" para "dividir" internamente. "Lo que me queda claro es que En Marea está muy viva", ha remarcado, a preguntas de los medios en Ferrol este viernes.

ALCALDES

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, se ha limitado a decir, sobre si hay contactos para una lista alternativa, que "supone" que sí. "No estoy al día de eso", aseguró al ser preguntado y, acerca de si considera que debe haber una única candidatura alternativa a Villares, contestó: "Lo que sea formar una candidatura lo más comprensiva posible, es positivo".

Mientras, preguntado este viernes, el alcalde de Santiago ha insistido en que se ha recetado "silencio". "No quiero alimentar ni que me malinterpretéis", ha señalado Noriega, quien ha dicho que tiene la sensación de estar en un escenario "también mediático, que entiende que a veces está guionizado con un reparto de roles en el que no se siente reflejado, incluso cuando hace una declaración".

"No voy a hacer ningún tipo de declaración ni hoy, ni en las próximas semanas", ha aseverado Noriega, quien ha señalado que ha tratado de ser "pedagógico" en los últimos días. Así las cosas, ha agregado que él acudió al plenario, participó "activamente" en una candidatura ciudadana como es Compostela Aberta y "no" se siente "nada cómodo" con "los roles prefijados".

Noriega, que ha dicho que en las próximas semanas su respuesta "será la misma" y será el "silencio" sobre el proceso interno de En Marea, ha asegurado que este espacio político "en construcción es el único que le puede disputar la hegemonía al PP si corresponsabiliza a todas las partes". "En eso llevo trabajando desde 2012 y lo voy a seguir haciendo, no estoy para otro tipo de 'lerias' --cuentos-- tanto internas, como externas", ha zanjado.

MESA DE LA CONFLUENCIA

Compostela Aberta impulsó una mesa de la confluencia que reunió a mareas locales y en la que participaron también los partidos políticos que apoyan En Marea --Podemos, Esquerda Unida y Anova--.

En torno a ella, se fraguaron las enmiendas y el sector crítico con la actual dirección que en el plenario tuvo su reflejo al ganarle prácticamente todas las votaciones al sector oficialista, una victoria que fue cuestionada por Villares por como se incorporaron a última hora al plenario personas que no estaban previamente inscritas para participar.

En ese espacio, según han ratificado fuentes de ese ámbito a Europa Press, se han abierto ahora rondas de contactos para explorar la posibilidad de alcanzar una única candidatura que aglutine a los integrantes de lo que se conoce actualmente como sector crítico.

LUCA CHAO LE SEÑALA EL CAMINO A VILLARES

Quien se ha mostrado más clara en sus declaraciones este viernes ha sido la diputada de En Marea y miembro de la dirección de Podemos Galicia que ahora dirige Antón Gómez-Reino, Luca Chao. Dijo que es momento de "reflexionar, tomar nota y trabajar para que todas las personas que estaban fuera de En Marea se sumen".

Y sobre si Luís Villares debe dejar de ser portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia, Luca Chao le ha señalado el camino. "Yo en su lugar lo haría. Él sabrá qué responsabilidad tiene y qué consecuencias tienen las decisiones de las bases", ha manifestado.

Con todo, dijo que el ambiente "no" estaba enrarecido en el Grupo Parlamentario, en la misma línea que el propio Villares lo negó también el pasado martes tras la reunión de los portavoces parlamentarios, cuando aseguró que el plenario no había repercutido en el funcionamiento de En Marea en el Pazo do Hórreo.

"Nuestro trabajo es absolutamente normal y no afecta lo que pase en el partido a lo que pasa en la institución. Seguimos trabajando con toda normalidad, como tiene que ser", ha señalado la diputada, en los pasillos del Parlamento.