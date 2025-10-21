Regiones sellan en Galicia un frente común contra la centralización de fondos de la UE y piden un presupuesto "justo"

La 'Declaración Galicia' demanda la revisión de la propuesta del próximo marco financiero plurianual de la UE y apela al apoyo del Gobierno

Santiago de Compostelaha albergado la reunión que ha permitido este martes a la delegación española en el Comité de las Regiones sellar una postura común bautizada como 'Declaración Galicia' en la que se apela a la revisión de la propuesta de la Comisión europea para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034, al tiempo que se pide un presupuesto "ambicioso, equilibrado y justo", y una gestión descentralizada de los fondos europeos.

En la inauguración ha participado, junto con otros conselleiros y dirigentes de su Gobierno, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha reivindicado que este es un momento "clave" para que las regiones españolas eleven su voz "conjuntamente" para proclamar la voluntad de contribuir "a una UE más fuerte, cohesionada y más cercana en sus decisiones a los ciudadanos".

"Algo que aseguramos las regiones, las provincias y los municipios", ha recalcado el jefe del Ejecutivo autonómico, antes de incidir en el "valor simbólico" de celebrar este encuentro en Galicia, tras subrayar el "papel europeísta" de la comunidad. Rueda ha aludido al papel del Camino de Santiago, para enfatizar que los europeos llevan "siglos comprendiendo que lo que les une es más de lo que les separa".

En este sentido, ha remarcado que la esencia del proyecto europeo es precisamente la cooperación, que el Comité de las Regiones encarna al defender el principio de subsidiariedad y garantizar que Europa sea un proyecto de las personas, no solo de las instituciones.

Rueda ha mostrado el orgullo de Galicia por presidir actualmente la delegación española en el Comité, una responsabilidad que, según explicó, se asume con la voluntad de contribuir a que España hable en Europa con "una voz plural, sólida y unida por el compromiso con los valores y el desarrollo comunes".

En la línea de lo que refleja el propio texto de la 'Declaración Galicia', el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho referencia al debate sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, señalando la preocupación ante el riesgo de centralización que supondría la propuesta de la Comisión Europea de agrupar en un mismo marco 14 fondos actuales.

Así, ha defendido que resulta "esencial" mantener la participación efectiva de los gobiernos regionales y locales --entidades más próximas al ciudadano-- en el diseño y gestión de las políticas europeas, recordando que la cohesión territorial es "el corazón" de la UE y "no puede ser sustituida ni diluida". Para Rueda es fundamental mantener las políticas de cohesión "que tanto contribuyeron a mejorar los territorios".

En la clausura, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha incidido en la misma línea, al tiempo que ha puesto el foco en el Gobierno central.

Lo hace la propia declaración, que reitera el llamamiento hecho por el Comité de las Regiones para que la propuesta sobre el fondo de los planes de colaboración nacional y regional sea revisada y apela especialmente al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a que defienda esta posición en el Consejo.