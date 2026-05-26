Registrado un incendio en una nave abandonada en Culleredo (A Coruña) - AYUNTAMIENTO CULLEREDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este martes en una nave abandonada en Culleredo (A Coruña) está en vías de ser extinguido, según ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado difundido a los medios.

En concreto, ha detallado que el fuego se originó en torno a las 16.45 horas en una nave situada en Cordeda y, aunque se desconoce la causa de este, quemó una pila de madera.

Hasta el lugar se trasladó el Servizo Municipal de Emerxencias, los Bomberos del Parque Comarcal y la Policía Local de Culleredo.