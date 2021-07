O Rei preside a Ofrenda ao Apóstolo nun domingo 25 de xullo que volve reunir ao Real Padroado de Santiago

As Medallas de Galicia, que neste 2021 galardoarán ao persoal de vacinación, contarán coa presenza do monarca e de Pedro Sánchez

O 25 de xullo volve caer en domingo 11 anos despois. Galicia celebrará o seu día grande neste ano Santo 2021, estendido a 2022 por concesión papal debido á pandemia do coronavirus, con eventos como a tradicional Ofrenda ao Apóstolo, que por segundo ano consecutivo será realizada persoalmente polo rei Felipe VI, acompañado da raíña Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofía.

Pero o 25 de xullo deste 2021 caracterizarase tamén por reunir ao Real Padroado de Santiago 18 anos despois da última convocatoria. Será un encontro ao que asistirán, á parte do monarca, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez; o da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; e o alcalde compostelán, Xosé Sánchez Bugallo, quen será o único repetidor nesta cita.

Ademais, a xornada completarase coa entrega das Medallas de Galicia ao persoal que integra o dispositivo de vacinación contra a covid-19. Asistirá o xefe do Estado e está previsto tamén que acuda Sánchez.

A cerimonia volverá celebrarse no día grande da Comunidade galega oito anos despois, xa que en 2014 decidiuse adiantar a data ao 24 para condecorar ás vítimas e voluntarios do accidente ferroviario de Angrois xusto cando se cumpría un ano do sinistro.

OFRENDA AO APÓSTOLO

Máis aló das actividades culturais e sociais sucedidas ao longo de toda a semana na capital galega, incluídos os insignes lumes da noite do 24 --lanzaranse desde cinco puntos diferentes da cidade por segundo ano consecutivo-- a Ofrenda ao Apóstolo será a primeira celebración solemne que dará inicio á conmemoración do 25 de xullo.

Estará presidida por Felipe VI nunha cerimonia que volverá á Catedral tras un lapsus de dous anos, xa que en 2019 e en 2020 se tivo que trasladar á Igrexa de San Martiño Pinario polas obras de restauración no interior da Basílica.

O acto civil de recepción aos membros da Casa Real será na Praza do Obradoiro ás 12,00 do mediodía. O Rei pasará revista ás tropas e, nese momento, está previsto --se a meteoroloxía o permite-- que sete avións caza da Patrulla Águila asuquen o ceo debuxando as cores da bandeira española.

Acto seguido, o monarca accederá á Catedral con toda a comitiva a través do Pórtico da Gloria. A misa, oficiada polo arcebispo compostelán, Julián Barrio, comezará sobre as 12,30 horas.

Será a terceira vez que o actual monarca se encargue de presidir a Ofrenda. Xa asumiu este papel en 2020 e en 2014, pouco despois da súa coroación e cando se cumpría un ano do accidente ferroviario de Angrois, que motivara a suspensión da cerimonia do 2013.

No anterior Xacobeo, en 2010, foi o seu pai, o agora rei emérito, Juan Carlos I, o que se encargou deste labor, algo que fixo todos os Anos Santos desde a súa coroación --1976, 1982, 1993, 1999 e 2004--.

PERSONALIDADES POLÍTICAS

Agás os Anos Santos --e de 2014 e 2020, cando Felipe VI quixo exercer este labor--, en cada Ofrenda, a Casa Real designa un delegado rexio entre as personalidades políticas da Comunidade, que desempeña o papel de oferente.

Remontando 20 anos a celebración, no 2000 exerceu esta función por delegación real o entón presidente da Xunta, Manuel Fraga, mentres que o alcalde compostelán foi a personalidade elixida en 2001, 2005 e 2008.

A infanta Cristina, pola súa banda, realizou a ofrenda no ano 2002 e o entón presidente do Parlamento, José María García Leira, se encargou en 2003. En 2007 foi a súa sucesora na Cámara autonómica Dolores Villarino, e un ano antes, en 2006, outro presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño.

O actual presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exerceu como delegado rexio nos anos 2009, 2015, e 2017. Fora designado tamén para a Ofrenda de 2013, que non chegou a celebrarse polo accidente de Angrois.

Dous presidentes do Parlamento --Pilar Rojo e Miguel Santalices-- foron designados os anos 2011, no caso da primeira, e 2016 e 2018, mentres que en 2012 exerceu este papel o entón rexedor popular da cidade, Ángel Currás. En 2019 repetiu esta función Xosé Sánchez Bugallo, tras volver á Alcaldía oito anos despois.

A Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago foi instituida en 1643 por Felipe IV e, ao longo dos anos, mantívose a tradición de que reis, xefes de Estado ou personalidades coas máis altas responsabilidades rendan homenaxe ao Patrón das Españas para pedir a súa intercesión en asuntos de actualidade ou de preocupación colectiva.

REAL PADROADO DE SANTIAGO

O segundo acto solemne que vivirá a capital no Día de Galicia será a reunión do Real Padroado de Santiago ás 17,00 horas da tarde, co Hostal dos Reis Católicos como escenario. Esta cita levaba sen celebrarse 18 anos, desde o 2003.

Á parte do xefe do Estado, Sánchez, Feijóo e Bugallo, asistirán a vicepresidenta primeira do Goberno, Nadia Calviño, e os ministros de Cultura e Deporte, Miquel Iceta, e de Educación e Formación Profesional, Pilar Alegría.

Neste encontro, as administracións presentes abordarán un plan de actuacións para a cidade 2021-2032. O alcalde compostelán, aínda que evitou entrar en concrecións sobre os asuntos que abordará este encontro para non "complicar as cousas", si espera que sirva para dar "un impulso" ao Santiago "do século XXI".

Pola súa banda, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, confía en que o Real Padroado consiga "un compromiso" por parte do Goberno central coa celebración do Xacobeo 2021-2022.

AS MEDALLAS DE GALICIA VOLVEN AO 25

O broche final das actividades institucionais do 25 de xullo porao a entrega das Medallas de Galicia 2021 ao persoal sanitario que integra o dispositivo de vacinación fronte á covid-19.

Aínda que nun principio o propio presidente da Xunta ratificara que sería o 24, o martes a Administración autonómica avanzou que recuperará a tradicional data do 25 de xullo para a entrega da que é a máis alta distinción de Galicia.

Outra das novidades será a presenza tanto do rei Felipe VI como do presidente do Goberno nun acto que se desenvolverá a partir das 18,30 horas no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura. Será o segundo ano en que a cerimonia estea marcada pola pandemia, xa que en 2020 esta distinción a recibiron os sanitarios que loitaron en primeira liña contra a covid-19.

En 2019, as Medallas de Galicia recaeron nos expresidentes de Asturias e Castela e León, Javier Fernández e Juan Vicente Herrera, respectivamente, que recolleron o distintivo poucas semanas despois de abandonar o cargo.