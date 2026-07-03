La reina Sofía visitará el miércoles O Courel y Rubiá para comprobar los trabajos realizados tras los incendios

Archivo - La Reina Sofía a su llegada a la ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, a 11 de septiembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reina Sofía visitará la próxima semana Folgoso do Courel y Rubiá para comprobar los trabajos realizados, enmarcados en el convenio entre la Fundación Reina Sofía y La Xunta, tras los incendios del pasado verano que calcinaron 118.966 hectáreas en Galicia, según las cifras de la Consellería do Medio Rural.

Así lo han detallado fuentes del entorno de la reina Sofía consultadas por Europa Press, que han indicado que el viaje tendrá lugar el próximo miércoles, día 8 de julio, y estará acompañada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, entre otros.

La Fundación Reina Sofía aportó 65.000 euros a la Xunta para contribuir a la restauración y recuperación de espacios naturales protegidos afectados por incendios forestales --ocurridos en 2025 y años anteriores-- en la provincia de Ourense y Lugo.

La contribución se destinó a dos actuaciones que elaboró y ejecutó la Xunta: una en el Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra y otra en la Reserva da biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, que estaba previsto que se reforestar con frondosas.

En cuanto a la actuación en la Serra da Enciña da Lastra, con un presupuesto de 50.000 euros, el convenio recogía la rehabilitación de una alvariza tradicional. Asimismo, en la Ribeira Sacra y las Serras do Oribio y Courel el proyecto tenía previsto crear una masa mixta de frondosas de 1,37 hectáreas en la aldea do Vilar, en Folgoso do Courel (Lugo), que tenía un castañar centenario que se vio afectado por el fuego.