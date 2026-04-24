De la relevancia de la inmunización a "confianza" frente a desinformación: claves de análisis en una jornada en Zendal

1081379.1.260.149.20260424164524 Jornadas sobre inmunización organizadas por Zendal. - ZENDAL

VIGO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones del grupo Zendal en O Porriño (Pontevedra) han acogido este viernes el encuentro 'Salud global en tiempos complejos: inmunización, información y nuevos desafíos', una jornada organizada por la biofarmacéutica en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra hasta el próximo 2 de mayo.

La necesidad de generar confianza en un momento de especial incertidumbre, donde la desinformación es un objetivo a batir y de alta complejidad geopolítica, fue una de las ideas transversales lanzada ya en la intervención inicial de la sesión, a cargo de Suzanne Kerba.

Esta especialista en comunicación en emergencias sanitarias reflexionó sobre la confianza como herramienta esencial para fortalecer la cooperación entre la salud humana, animal y medioambiental, bajo el enfoque One Health.

Tras su charla tuvo lugar una mesa redonda en la que participarán Ljubisa Latinovic, experta en salud global con trayectoria en la Organización Mundial de la Salud; Nicolás González Casares, eurodiputado socialista en el Parlamento Europeo; y Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

Latinovic ha arrancado su intervención con una reflexión sobre la "confianza" y ha esgrimido que todavía percibe que "hay una confianza muy elevada" en la ciencia, pero ha puesto el foco en la importancia de la "parte emotiva" --con el ejemplo de las vacunas y de la pandemia--, además de fijar un reto: el de "mostrar el beneficio económico".

PAPEL ESENCIAL DE LA INMUNIZACIÓN

Si la pandemia fue una prueba para testar las capacidades de Europa ante una crisis sanitaria, la situación geopolítica y climática actual pone el foco sobre la necesidad de la UE de garantizar su autonomía de respuesta ante futuras crisis.

Y ahí, explicó Nicolás González Casares, el papel de la inmunización es esencial como herramienta clave de salud pública. También ha destacado el desarrollo progresivo de iniciativas europeas dirigidas a reforzar la autonomía de la UE en este ámbito.

Un eje en el que desde Zendal reivindica que se ha trabajado "con intensidad, ampliando sus capacidades productivas", de modo es una de las plantas españolas designadas por la UE para garantizar capacidad de producción de vacunas en Europa en caso de futuras emergencias sanitarias.

El eurodiputado también ha reflexionado sobre desinformación desde una perspectiva más amplia y no solo centrada en las vacunas, sino como "un ataque más general a la ciencia". "Esto es una de las dianas", ha reflexionado, y ha recordado la pandemia, aunque también ha aludido a otras "amenazas" ligadas a los suministros e incluso algunas "más globales" producto, por ejemplo, "del cambio climático y nuevas infecciones".

Por su parte, Latinovic también ha puesto el acento en la capacidad de la vacunación como herramienta de salud, Cada año, las vacunas evitan entre 3,5 y 5 millones de muertes en el mundo según la OMS. Solo la vacunación frente al sarampión ha reducido la mortalidad en más de un 70% desde el año 2000.

ESTRATEGIA DE FUTURO

Sin embargo, la reducción de los índices de vacunación en algunos países por determinados discursos antivacunas y la movilidad global ha provocado que países como España dejen de tener el estatus de libres de sarampión. Lo mismo ocurre en salud animal. La vacunación, han coincidido los presentes, es clave para la seguridad alimentaria global y para la sostenibilidad de la economía agropecuaria.

Por todo ello, han compartido que la inmunización como una estrategia de futuro, especialmente ante nuevos riesgos epidemiológicos, "de creciente complejidad".

"DESINFORMACIÓN"

Por último, la otra protagonista temática de la mesa fue la desinformación, un aspecto analizado especialmente por Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), insistió en que la estrategia para luchar contra la desinformación en salud debe partir de la colaboración y unión entre organizaciones.

A la hora de analizar los efectos de la desinformación, ha optado, según ella misma ha verbalizado, por ser "un poco dramática". "Estamos en una situación igual a cuando empezó la pandemia. Decían que eran dos o tres casos en China y que no iba a pasar nada. Pero llegó una pandemia que lo invadió todo. Así está la desinformación ahora, estamos empezando a ver unas pequeñas consecuencias, pero lo que se está gestando por debajo va a ser la gran batalla", ha reflexionado.

Y tras incidir en que su percepción es que "no hay un gobierno que se esté tomando en serio la desinformación", ha recalcado que el protagonismo debe venir de los resultados y el impacto que se va a conseguir y no de las instituciones o las personas. Para ello, ha explicado, "es imprescindible estar todos juntos, que cada actor, desde su ámbito y con sus herramientas, aporte lo que mejor sabe hacer".