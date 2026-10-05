Remolcan una embarcación que quedó a la deriva en Cangas (Pontevedra) con dos personas a bordo

Remolque de una embarcación en Cangas (Pontevedra).
Remolque de una embarcación en Cangas (Pontevedra). - SALVAMENTO
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 13:47
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Salvamento Marítimo ha remolcado este domingo a una embarcación que quedó a la deriva frente a la playa de Liméns, en la localidad pontevedresa de Cangas, con dos personas a bordo.

   Según ha detallado el servicio de emergencias, la embarcación se quedó sin motor frente a este arenal.

   Al tener conocimiento de los hechos, Salvamento movilizó a la Salvamar Mirach, que la remolcó y trasladó hasta Marina Dávila Sport, en una emergencia coordinada por los controladores marítimos de Vigo.

Contador

Contenido patrocinado