Renfe anuncia 13 rutas turísticas a partir del 7 de marzo para "poner en valor" el patrimonio natural de Galicia

Archivo - Tren turístico de Renfe en Galicia - RENFE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado este lunes el inicio del programa de Trenes Turísticos de Galicia que, en esta edición, incluirá 13 rutas a partir del próximo 7 de marzo con el objetivo de "poner en valor" el patrimonio natural y cultural de la comunidad.

Tal y como ha desgranado la empresa pública en una nota de prensa, el servicio, además del transporte ferroviario y en autobús de forma complementaria, incorporará guías oficiales y la entrada a los puntos de interés que se visiten a lo largo del itinerario.

El primer trayecto ofertado, con salidas programadas para el 7 y el 21 de marzo, será la denominada Ruta de las Camelias en Flor. Con punto de origen en Santiago, recorrerá "lugares emblemáticos" como los Pazos de Quinteiro da Cruz, de Lourizán o de Rubianes.

Asimismo, Renfe ha anunciado que los billetes para dicho comienzo ya están disponibles a través de la página web, en las taquillas de las estaciones y en agencias de viaje concertadas con la propia empresa ferroviaria.

Además de la Ruta de las Camelias, también se contempla la Ruta de los Faros; la Rutas del vino de la Ribeira del Sil y el Miño; la Sacra Ruta de los Monasterios; la Ruta del vino de Valdeorras; de las Rías Baixas; de O Ribeiro y de Monterrei; el Tren de la Ruta de As Mariñas; el Tren de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia o el Tren Experiencia MEGA.

Con todo, Renfe ha definido cada una de las escapadas como "una experiencia integral que ofrece a los viajeros la comidad de subir al tren y dejarse llevar".