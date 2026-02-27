Renfe programa un plan alternativo de transporte los días 27 y 28 de marzo por las obras en la estación de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado un plan alternativo de transporte, con 53 autobuses y 10 taxis, los días 27 y 28 de marzo para garantizar la movilidad durante las obras que Adif va a realizar en la estación de A Coruña.

Tal y como ha trasladado la compañía ferroviaria en una nota de prensa, la realización de los trabajos es "incompatible" con la circulación de trenes, viéndose afectados los últimos servicios de la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y, hasta el mediodía del sábado 28, con origen o destino la estación herculina.

El objetivo de la interrupción del servicio es llevar a cabo actuaciones tanto en el marco de la remodelación de la estación, como para habilitar un desvío al futuro acceso al Puerto Exterior de Coruña.

Dicha afectación conlleva la modificación del servicio en las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, la compañía ha programado 53 autobuses y 10 taxis que realizarán los trayectos A Coruña-Santiago de Compostela, A Coruña-Rábade y A Coruña-Ferrol.

Asimismo, ha avisado de que debido al aumento del tiempo de viaje que supone el transbordo por carretera, para mantener el horario de las paradas intermedias es posible que se adelante la salida de algunos trenes afectados desde la estación de A Coruña, mientras que los horarios de llegada pueden ser posteriores a los habituales.