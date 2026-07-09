La reparación de la incidencia ferroviaria en O Irixo podrá provocar retrasos este jueves en el tramo Ourense-Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para reparar la incidencia ferroviaria registrada el miércoles en O Irixo que afectó a la electrificación podrán provocar a lo largo de este jueves retrasos en la circulación en el tramo Ourense y Santiago.

Y es que, tal y como han informado fuentes de Adif, estas labores de reparación motivan que la circulación entre Ourense y O Irixo se tengan que realizar por vía única.

De este modo, los trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y Regionales pueden registrar demoras de 20 minutos al paso por el punto afectado.

Estas fuentes han informado de que esta incidencia ha provocado que los dos primeros trenes de la mañana entre Ourense y Santiago fuesen cancelados y se ofreciese un servicio alternativo por carretera.

En concreto, se trató de un tren con salida de la capital gallega las 6,48 horas y de otro que tenía origen en Ourense a las 6,55 horas.