Rescatada en helicóptero una senderista tras sufrir una caída en el Monte Pindo, en Carnota (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una senderista ha sido rescatada en helicóptero tras sufrir una caída en el Monte Pindo, en Carnota. La herida se encontraba en una zona de difícil acceso por el gran desnivel que había.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas de este viernes. Los alertantes, también senderistas, avisaron vía telefónica que la mujer había sufrido una caída que le había provocado una lesión en el tobillo que le impedía caminar.

Hasta el lugar se desplazaron en primer lugar los bomberos de Cee, que descartaron el traslado por tierra debido a la dificultad del terreno.

A continuación, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, solicitaron la colaboración del Servizo de Gardacostas de Galicia para efectuar el rescate y traslado de la herida.

En este contexto, tras un primer intento por tierra de los bomberos, los rescatadores del Servizo de Gardacostas rescataron a la mujer y la desplazaron a bordo del helicóptero Pesca I al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Durante el operativo también participaron agentes de la Policía Local y profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.