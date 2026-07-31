Rescatada en helicóptero unha senderista após sufrir unha caída no Monte Pindo, en Carnota (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
Unha senderista foi rescatada en helicóptero após sufrir unha caída no Monte Pindo, en Carnota. A ferida atopábase nunha zona de difícil acceso polo gran desnivel que había.
Tal e como trasladou o 112 Galicia no seu boletín informativo, o suceso produciuse ao redor das 14.00 horas deste venres. Os alertantes, tamén senderistas, avisaron vía telefónica que a muller sufrira unha caída que lle provocou unha lesión no nocello que lle impedía camiñar.
Até o lugar desprazáronse en primeiro lugar os bombeiros de Cee, que descartaron o traslado por terra debido á dificultade do terreo.
A continuación, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, solicitaron a colaboración do Servizo de Gardacostas de Galicia para efectuar o rescate e traslado da ferida.
Neste contexto, após un primeiro intento por terra dos bombeiros, os rescatadores do Servizo de Gardacostas rescataron á muller e desprazárona a bordo do helicóptero Pesca I ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Durante o operativo tamén participaron axentes da Policía Local e profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.