Rescatadas dos personas que se refugiaron en el tejado por el incendio de una casa en Rois

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han necesitado ser rescatadas al refugiarse en el tejado de una vivienda del municipio coruñés de Rois debido a un incendio esta mañana de lunes.

Según informa el 112, sobre las 6,30 horas se recibió aviso del fuego que comenzó en el interior de una vivienda Oín de Abaixo, en Rois, en la que había cinco personas, dos de las cuales buscaron cobijo en el tejado.

Nadie resultó herido a causa del fuego, aunque una persona tuvo que ser atendida in situ por el equipo médico.

El incendio comenzó en una habitación ubicada en la planta inferior, lo que dificultó que los ocupantes pudiesen salir. Con la llegada de los miembros del GES de Padrón, poco a poco, fueron abandonando el inmueble y las dos personas cobijadas en el tejado fueron rescatadas por el equipo de emergencias.

Una habitación quedó calcinada y toda la casa sufrió los efectos de la acumulación de humo. También fueron avisados Bomberos de Boiro, 061, Protección Civil y Guardia Civil.

CONCHES QUEMADOS EN ARTEIXO

Por otra parte, tres coches han resultado afectados por un incendio en Arteixo a la 1,00 horas de la madrugada de este lunes.

El 112 indica que tuvo lugar en la Travesía de Arteixo sin que se produjeran daños personales. Acudieron los Bomberos de Arteixo para sofocar el incendio, que comenzó por la parte de atrás de uno de los vehículos. También dañó una farola.