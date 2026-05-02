Rescatadas todas las vacas que se cayeron en un precipicio de Lugo con la colaboración de un helicóptero de Asturias

El helicóptero que participó en el operativo - PROTECCION CIVIL TABOADA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El rescate de las vacas que se cayeron en un precipicio de Taboada se ha culminado con la totalidad de ellas, excepto una que resultó fallecida, de nuevo a salvo. En la operación participó un helicóptero de Asturias que desplazó a nueve reses por el aire.

El pasado miércoles las vacas se cayeron por un precipicio en el entorno del río Miño, cerca del club náutico de A Ponte Mourulle, en el municipio de Taboada, lo que inició un operativo por vía terrestre en el que se pudo rescatar a dos de ellas.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Protección Civil de Taboada, Luis Fidalgo, explica que este viernes se ha podido finalizar con el operativo, gracias a la colaboración de un medio aéreo asturiano.

Según relata, se dividieron en varios grupos, en los que participaban bomberos de Asturias, miembros de Protección civil y vecinos de la zona.

Uno de ellos se encargaba de atar a las vacas a la red para que estas pudiesen subir en el helicóptero; el segundo las sacaba para que la red estuviese disponible para el siguiente animal; y otro se encargaban de vigilarlas cuando se despertaban para acercarlas a su cuadra.

El operativo, que se alargó dos días, también contó con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Taboada y Chantada, dos brigadas de bomberos forestales y los medios del propio Ayuntamiento.

Finalmente, se pudo rescatar a nueve reses, resultando solamente una fallecida, en el propio momento de la caída.