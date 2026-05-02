Rescatadas todas las vacas que se cayeron en un precipicio de Lugo con la colaboración de un helicóptero de Asturias

El helicóptero que participó en el operativo
El helicóptero que participó en el operativo - PROTECCION CIVIL TABOADA
Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 13:04
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    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

   El rescate de las vacas que se cayeron en un precipicio de Taboada se ha culminado con la totalidad de ellas, excepto una que resultó fallecida, de nuevo a salvo. En la operación participó un helicóptero de Asturias que desplazó a nueve reses por el aire.

   El pasado miércoles las vacas se cayeron por un precipicio en el entorno del río Miño, cerca del club náutico de A Ponte Mourulle, en el municipio de Taboada, lo que inició un operativo por vía terrestre en el que se pudo rescatar a dos de ellas.

   En declaraciones a Europa Press, el responsable de Protección Civil de Taboada, Luis Fidalgo, explica que este viernes se ha podido finalizar con el operativo, gracias a la colaboración de un medio aéreo asturiano.

   Según relata, se dividieron en varios grupos, en los que participaban bomberos de Asturias, miembros de Protección civil y vecinos de la zona.

   Uno de ellos se encargaba de atar a las vacas a la red para que estas pudiesen subir en el helicóptero; el segundo las sacaba para que la red estuviese disponible para el siguiente animal; y otro se encargaban de vigilarlas cuando se despertaban para acercarlas a su cuadra.

   El operativo, que se alargó dos días, también contó con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Taboada y Chantada, dos brigadas de bomberos forestales y los medios del propio Ayuntamiento.

   Finalmente, se pudo rescatar a nueve reses, resultando solamente una fallecida, en el propio momento de la caída.

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